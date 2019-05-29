暑期大片《MIB星際大戰：跨國行動》和《蜘蛛人：離家日》，在峇里島舉辦亞洲首場粉絲見面會暨記者見面會，「雷神」克里斯漢斯沃、「小蜘蛛」湯姆霍蘭德也都到場宣傳，粉絲一見到這兩大超強卡司都嗨翻天了。

漢斯沃在記者會上表示：「《MIB》這個系列有著非常死忠且廣大的支持者，希望能夠將這個故事介紹給更多新觀眾。」對於是否有向威爾史密斯及湯米李瓊斯等前輩們，討教MIB探員的特質，漢斯沃則說，自己還沒有機會可以與他們討論，但對這次作品相當有自信。

在場媒體也詢問，是否希望粉絲在進場觀看新作品時，能夠與上映中的《復仇者聯盟4》的「索爾」做出區隔時，漢斯沃則大笑說：「我想他們應該可以輕易看出兩個角色的區別，畢竟我在當索爾時可是一個大胖子！但在扮演一個超級英雄時，你會感受到比其他角色來得有更多責任要扛。」

至於漫威有史以來最強「爆雷王」的湯姆霍蘭德，也不免俗地被各國媒體追問，本次拍攝前是否有拿到完整劇本，沒想到他本人也不禁打趣說道：「你知道嗎？這就是問題所在！我這次拿到了完整的劇本，所以我很害怕自己隨時講了什麼不該講的，然後我口袋的手機就會開始響！」他更開玩笑說：「其實漫威跟索尼都在我的脖子後面裝了一個裝置，只要我開始要有失控的跡象，他們就會啟動那個裝置，大家就會看到我在現場昏過去了！」從一而終的「彼得帕克式發言」，惹得現場媒體哈哈大笑。

當談及蜘蛛人是否會成為下一位鋼鐵人時，湯姆霍蘭德首先是感謝大家對他有如此高的期待，緊接著嚴肅說道：「蜘蛛人不會成為下一個鋼鐵人，因為這世界只有一個鋼鐵人，而那個人就是小勞勃道尼。」他說：「這個作品在一個最關鍵的時序出來，我想這對蜘蛛人來說，也是一個挑戰—當這個世界失去了鋼鐵人後，到底誰該挺身而出？我想彼得帕克並不是想著要取代鋼鐵人的位子，而是試圖要盡全力去填補這樣的空洞。」

霍蘭德更強調：「《蜘蛛人：離家日》將會著墨很多地方，在彼得帕克如何在蜘蛛人與高中生這兩個身分之中找到平衡點，這中間的過程真的非常有趣。」不過正經沒有多久，他話鋒一轉又說：「這如果再講下去又會是一個爆雷，所以只能請大家自己到電影院一探究竟了。」