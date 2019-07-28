粉色的「薑荷花」開得正美！彰化縣溪州鄉大莊村的一處田野薑荷花田正浪漫盛開，粉色花海配上稻田與古厝，構成一幅鄉村美畫，隨意取景都能發現不同樂趣，今年薑荷花海花況依舊沒讓人失望，靠近聞還會散發淡淡的花清香。

賞荷是夏日裡最風雅的逸事，但近幾年來台灣也開始栽植薑荷花，不同於荷花亭亭玉立在池畔水中，田埂上薑荷擎向天際也別有一番仙氣，風韻天成。

夏天除了去海邊到彰化縣鄉間賞薑荷花海也成為最近的超夯行程，溪州鄉有上千朵粉紅花海，緊鄰一處在田中鎮也一大片薑荷花海，清新脫俗，吸引不少遊客到花田拍照，而且兩處都是免費參觀，成為中部最新追花祕境。

謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳳的粉絲專頁更把大規模薑荷花海介紹給大家，謝衣鳳說，溪州鄉中州路二段的薑荷花田每到6月開始進入花季，一整粉紅薑荷花浪漫盛開，在田野間有如童話仙境般浪漫；薑荷花的盛開花期只到9月就結束。

謝衣鳳提到在薑荷花田裡還有個特別亮點，可以自己現採帶回家觀賞，每一朵10元，現場有11歲小小鮮肉俐落的替王子公主們服務，下個月就是七夕情人節，彰化ㄟ薑荷花田成了現在最夯的賞花祕境、打卡景點。

謝衣鳳表示，最近有很新人慕名選擇到薑荷花田拍攝婚紗；薑荷花原產於泰國，外型類似荷花，加上花色討喜，還會散發清香。

謝衣鳳說，薑荷花外型像荷花，又像鬱金香，也被稱為熱帶鬱金香，特別適合台灣溫暖潮濕的氣候，花形具有荷花的美姿，但沒有「可遠觀而不可褻玩焉」的隔水距離感，是走進田埂裡就可以親近的，同樣教人驚艷不已。