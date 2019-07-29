美中貿易談判本週將在上海重啟，但與 3 個月前相較，美中表態都更趨向鷹派，人們對會談的雖抱持些許期待，但期望並不高，專家認為，世界兩大經濟體之間的僵局難有快速進展。

會談前氣氛不算融洽

週二 (30 日) 商談前，北京官媒新華社週日發布消息，指美中兩國元首在大阪會晤後，已經有數百萬噸美國黃豆裝船運往中國。

儘管如此，中方近期仍指責美國，稱美方是香港反政府示威抗議活動的「幕後黑手」，上週五對於聯邦快遞「誤送」華為包裹事件的調查中，也表示發現更多違法行為。

美國的態度類似，並未停止對中國的指責，川普會見科技公司高層，對華為禁令的執行似有放寬的可能，但仍未見實質進展。同時，川普也未明顯在關稅上鬆手，像是給予蘋果在中國生產的 Mac Pro 零件豁免或減免關稅。

過去 1 年多來，美中雙方已針對合計超過 3600 億美元商品，加課懲罰性關稅。

同濟大學教授 Wang Chuanxing 認為，基本上中國視此談判為純粹的經濟事務，想達成協議，但美國似乎更想將貿易事務，與整體外交戰略連繄起來。雙方共同點只在於都希望達成協議，但這也是最重要的一點。

美方不指望重大進展

本次會談地點在上海，部分人士認為，這是中方一種希望關係改善的表態，因為中美建交的第一步，就是 1972 年的上海公報。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 說，基於上海公報的重要象徵意義，他會把在上海談判視為取得進展的好消息，但除他以外的美方官員，對本次會談明顯信心不高。

萊特海澤 (Robert Lighthizer) 表示，雙方仍存在很多問題，預計還會有後續的談判。國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 說，他不指望有任何重大的協議談成，這次的重點是重啟會談，回到 5 月的基礎，並解決智慧財產權、強制技術轉讓等結構問題。

鍾山代表強硬派加入

中國商務部長鍾山，在本輪談判中預計擔任更吃重的角色，許多人認為，他的加入可能改變談判的基調，因為他被視為強硬派。

Wang 認為，一方面，鍾山可能表達一些更強硬的言論，但另一方面，也可以認為中方正加大力度以談成協議，因為鍾山在這方面具有許多專業知識。

但整體上，市場對這次談判的期望並不高。摩根士丹利駐香港首席中國經濟學家邢自強表示，在關鍵棘手問題上，雙方依然存在很大的分歧，到目前為止，也看不出達成全面協議的清晰路徑。

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