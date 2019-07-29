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▲飛機椅背上出現「taxi」這個英文單字，讓網友感到疑惑：「飛機和計程車有什麼關係？」圖中人物與新聞無關。（示意圖／翻攝自 suratkabar）

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大多數的人都有坐飛機的經驗，一進入機艙之後，許多地方都會貼心的寫上英文指示，包括在座椅的椅背上也會提醒乘客：「Fasten seat belt while seated」（坐下時請繫好安全帶）等等；不過日前就有一名網友指出，他在飛機上發現了一個「奇怪」的英文單字，椅背後方寫著：「Table must be stowed during『taxi』, take off and landing」，看完立刻讓他陷入沈思，問道：「飛機和『計程車』有什麼關係呢？」而網路上也出現了神人專業解答，讓許多網友看了驚呼：「長知識了！」

▲飛機椅背上出現「taxi」這個英文單字，讓網友感到疑惑：「飛機和計程車有什麼關係？」（圖／翻攝自 pinasan）

很多人都曾經在坐飛機時，在前座的椅背後方發現這行英文字：「Table must be stowed during taxi, take off and landing」，讓人感覺好像看得懂，但又似乎哪裡不太對勁。一名網友日前就 PO 文坦承，自己看到「taxi」這個英文單字，就陷入了沈思，因為直覺上立刻會翻譯成「計程車」，讓他不禁質疑：「飛機跟計程車有什麼關係？」不過網路上其實早有許多網友的專業解答。

▲事實上，飛機椅背上的「taxi」指的是「滑行」的意思。（示意圖／中央社資料圖片）

根據網友們的解答，其實飛機椅背上的「taxi」指的是「滑行」的意思，通常意指飛機在跑道至機場大廈之間的滑行。除此之外，更有神人列舉出許多飛機專用的英文術語，除了基本的起飛「take off」、滑行「taxi」、滑出「taxi out」等等，降落可千萬別說成「fall」，應該用「land」。

因此「Table must be stowed during taxi, take off and landing」這句話，其實就是「餐桌在飛機滑行、起飛，和降落時請收起」的意思。許多網友看了後不禁表示：「其實整句只知道 taxi 這個單字…」、「學了那麼多年英文好像沒學過一樣」、「真的長知識了！」

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