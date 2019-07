大多數的人都有坐飛機的經驗,一進入機艙之後,許多地方都會貼心的寫上英文指示,包括在座椅的椅背上也會提醒乘客:「Fasten seat belt while seated」(坐下時請繫好安全帶)等等;不過日前就有一名網友指出,他在飛機上發現了一個「奇怪」的英文單字,椅背後方寫著:「Table must be stowed during『taxi』, take off and landing」,看完立刻讓他陷入沈思,問道:「飛機和『計程車』有什麼關係呢?」而網路上也出現了神人專業解答,讓許多網友看了驚呼:「長知識了!」

很多人都曾經在坐飛機時,在前座的椅背後方發現這行英文字:「Table must be stowed during taxi, take off and landing」,讓人感覺好像看得懂,但又似乎哪裡不太對勁。一名網友日前就 PO 文坦承,自己看到「taxi」這個英文單字,就陷入了沈思,因為直覺上立刻會翻譯成「計程車」,讓他不禁質疑:「飛機跟計程車有什麼關係?」不過網路上其實早有許多網友的專業解答。

根據網友們的解答,其實飛機椅背上的「taxi」指的是「滑行」的意思,通常意指飛機在跑道至機場大廈之間的滑行。除此之外,更有神人列舉出許多飛機專用的英文術語,除了基本的起飛「take off」、滑行「taxi」、滑出「taxi out」等等,降落可千萬別說成「fall」,應該用「land」。

因此「Table must be stowed during taxi, take off and landing」這句話,其實就是「餐桌在飛機滑行、起飛,和降落時請收起」的意思。許多網友看了後不禁表示:「其實整句只知道 taxi 這個單字…」、「學了那麼多年英文好像沒學過一樣」、「真的長知識了!」