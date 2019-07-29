英鎊週一下跌至二年新低點，強森首相上任前幾日的行動，讓投資人更加擔憂英國可能無協議脫歐。

英鎊下跌至 1.2212 美元低點，上週五尾盤報 1.2382。強森與他的新內閣表明，他們準備無協議脫歐。

英鎊兌歐元亦下跌至 1.0979 歐元，上週五尾盤報 1.1128。

紐約市場開盤後，英鎊賣壓加重。

強森宣稱，除非愛爾蘭邊界條款取消，否則歐盟與前首相梅伊協商的英國脫歐協定就將廢止。強森的一位發言人說，他甚至不會與歐盟領袖會面，除非他們同意改變脫歐協定。

負責進行無協議脫歐準備的政府官員 Michael Gove 在星期日泰晤士報寫道，政府正針對英國無協議脫歐的假定，做好準備。

花旗集團分析師說：「如果目標在向選民喊話，並贏得大選，則初步跡象顯示機會已獲得改善，這強化了今年稍後或 2020 年初，舉行大選的可能性。然而，若經濟對無協議談判做出負面反應，則強森政府與選民之間的蜜月期，便可能短暫。支持度領先工黨五個百分點，幅度可能偏低，不足以讓人安心。」

英國央行在週四政策會議後，預期將維持利率不變。

但英國工業協會在發布的報告中說，英國與歐盟都沒有準備英國無協議脫歐。

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