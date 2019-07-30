周一 (29 日) 美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 對越南發出警告，認為美國企業在東南國家遭遇「不公平貿易待遇」，越南必須採取措施，減少與美國的貿易逆差，且對美國開放更多的商品與服務進口。

萊特海澤對國會質詢的書面回覆中表示，美國的企業在東南亞國家，尤其是越南，正面臨一連串不公平的貿易壁壘問題。

萊特海澤強調：「美國對越南已提出明確的警告，越南必須盡快採取行動，以減少與美國的貿易逆差，包括擴大從美國進口商品，以及解除農產品、服務等有關的市場准入限制」。

統計今年前 4 個月，美國貿易逆差國家中，越南排名第五，僅次於日本與德國。

2019 年 1 月至 4 月美國貿易逆差對手國排行 (來源: SCMP)

越南表示，願意在跨太平洋夥伴協定 (TPP) 架構下，對其他國家的貿易更加開放。不過，在川普上台後，美國已於 2017 年 1 月退出 TPP。因此市場認為，這些開放的好處將轉移到其他國家身上，而不是美國。

國會參議員 Mark Warner 認為，越南很有可能，成為下一個遭美國祭出關稅的國家，因為美國總統川普曾表示，越南等東南亞國家，對待美國的方式比中國更糟。

Mark Warner 擔心，美國政府正在策畫一項「特別貿易戰略」，計畫隔離部分的區域貿易夥伴，可能包括越南、印度。

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