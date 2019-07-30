中職明星賽後首場賽事，由Lamigo桃猿主場迎戰統一獅，儘管猿隊整場比賽失誤連連，但桃猿在落後的情況下，廖健富4局下敲出逆轉安打，加上尼克斯優質先發，終場以3:2擊敗統一獅。

尼克斯2局上就遭遇亂流，被郭阜林、林祖傑安打攻佔一、三壘，隨後林祐樂補上一壘安打，為獅隊先馳得點，隨後猿隊郭嚴文出現傳球失誤，讓獅隊趁勢跑回第2分。

不過2局下桃園也讓獅隊先發羅里奇不好過，2人出局後，郭嚴文安打上壘，隨後藍寅倫補上二壘安打，打回球隊首分，將比數追至1分差距。

4局下桃猿大反攻，1出局之後朱育賢、郭嚴文安打攻佔一、二壘，後來跑者靠著滾地球推進至二、三壘，最後指定打擊廖健富敲出2分打點安打，雖然在二壘被回傳球觸殺，但也為球隊打回逆轉分數，他也靠著這支安打，獲選單場MVP。

帶著1分領先，第8局員對派上黃子鵬中繼，他卻先對陳鏞基保送，2人出局之後，林祖傑敲出右外野方向飛球，但藍寅倫卻出現接球失誤，讓球一路滾到界外，緊急將球傳向本壘，所幸順利觸殺跑者，化險為夷躲掉被追平的命運。

9局上陳禹勳重新接掌關門大任，先K掉郭峻偉，再讓唐肇廷擊出一壘方向滾地球，卻對羅國龍投出保送，還因為暴投讓他上到二壘，幸好及時三振代打的楊家維，驚險守下勝利。

對於球隊單場出現3次失誤，總教練洪一中說明星賽休太久也有影響，不只球員，連裁判狀況也不少，「不過我們的內野手的確是不理想，尤其是傳球這一部分，傳球有時候要是下盤太疲勞的話，不夠穩定，投球都會受影響，這部分我們會再跟野手做檢討。」