U12世界盃少棒錦標賽，地主中華隊預賽最後一戰面對斐濟，中華隊首局17支安打飆27分，投手王佑恩、葉弘仁及江庭毅合力完封飆11K，壓制斐濟打線，四局結束以32:0輕取斐濟，以A組第二晉級。

開局中華隊首打席江宗駿擊出中外野安打，攻上三壘，斐濟先發投手連投兩次保送，讓中華隊形成滿壘且無人出局的局面，黃天賜趁勢靠著三壘安打帶回三分先馳得點，隨後全隊靠著安打串連及斐濟多次守備失誤，單局30人次上場打擊，狂掃17支安打，攻下27分大局，其中隊長黃天賜三打席賺進7分打點。第二局余硯誠延續昨日手感，再度開轟，四局中華隊就提前以32:0收下勝利。

中華隊本屆預賽四勝一敗以A組第二晉級六強，超級循環賽將先後面對B組的韓國、墨西哥以及委內瑞拉，教練李國強表示，預賽觀察下來發現這三隊各有，會再提點球員們每隊的攻擊方式、投手特性，對於小朋友們接下來的表現，教練認為，這幾場球擊球率都有提高，對小朋友們很有信心。

經過五天預賽，李國強教練認為大家狀況都有提升，面對接下來的比賽，投手是很重要的一環，因為大家都蠻平均，守備也非常穩定，休兵日主要再做一些打擊調整。余硯誠連兩天開轟，他笑說：「最想拿到全壘打獎，也期待在對上日本時能夠開轟。」