提到原油價格，市場多頭希望鮑爾與聯準會 (Fed) 的決策官員能有所做為。目前，美國原油庫存下降，及國際政局緊張升高，均未能推升原油價格。

Ritterbusch 公司總裁瑞特布奇 (Jim Ritterbusch) 說：「市場有一些利多消息，但油價却未能大幅上漲，需求疲弱可能是主要原因。」

儘管美國原油庫存連續六週下降，美國與伊朗在荷姆茲海峽的軍事衝突危險升高，紐約原油於 7 月却下跌了 2.1%，布蘭特原油亦下跌約 1%。

今年以來，紐約原油上漲了 26%。布蘭特原油上漲約 19%，自 2018 年第四季的賣壓中反彈。但過去 12 個月，紐約原油與布蘭特原油仍分別下跌約 18% 與 15%。

瑞特布奇說，Fed 降息，及 Fed 對未來進一步降息的展望，將有助原油走勢反轉。降息有助減緩與經濟有關的需求擔憂，此外，降息亦可使美元疲弱，有利推升油價。

美元與商品通常呈現反向關係。美元轉弱使得以美元計價商品 — 如原油，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。美元走強，則具有相反影響。

油價未見上漲，讓部份市場多頭感到緊張。OPEC 與國際能源總署 (IEA) 雙雙調降了需求成長預估。本月稍早，國際貨幣基金 (IMF) 亦調降了全球經濟成長展望。

然而，Rabobank 銀行分析師 Ryan Fitzmaurice 認為，Fed 降息確實可以推升油價，但他懷疑需求的擔憂才是原油價格疲弱的主要因素。

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