昨日 (30 日) 外匯交易，美元指數狹幅債盪，上漲 0.01%，為連續第 8 個交易日上揚。在聯準會貨幣會議 (FOMC) 前一日，市場靜待利率決策結果，預期聯準會將在 10 年來，首次降息。

美國公布 6 月核心消費者物價月增 0.2%，符合預期，顯示美國通膨溫和；同時，美國公布 6 月成屋銷售月增 2.8%，大幅高於預期之 0.5%，反映在抵押貸款利率持續走低下，對房市帶來支持作用。

不過美國總統川普則連續兩天施壓聯準會，呼籲聯準會「大幅降息」，立即停止量化緊縮的政策。認為如果聯準會沒在去年升息，美國的股市與經濟成長率，都將表現得更好。

瑞士信貸全球外匯策略長 Shahab Jalinoos 認為，市場屏息以待明天的 FOMC 會議，這將是下一個推動整體匯價走勢的主要因素。最新 FedWatch 顯示，明日降息一碼的機率提高至 79.1%，降息兩碼的機率則降至 20.9%。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

澳幣兌美元跌跌不休，昨日再跌 0.38%，為連續 7 日下挫，不僅跌破 0.69 的關鍵價位，亦創下近一個半月的低點，維持下行趨勢。

澳洲公布 6 月之營建許可數月增率下降 1.2%，低於預期之 -1%，市場期待澳洲央行將再度降息，持續拖累澳幣走勢。

此外，川普再度告誡中國，不要將貿易談判拖到 2020 年大選後，因為若他當選，他將「提供更嚴苛的貿易條件，或者根本不會達成協議」。此番「警告」言論，使市場樂觀期待消散，都增加了澳幣的賣盤。市場持續關注中美貿易談判與聯準會政策結果。

AUD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週二 (30 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 98.07。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1156 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2152 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6874 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3148 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.61 日圓。

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