陸客來台觀光旅遊，從來不只是觀光這麼簡單，更是北京政府掛牌經濟的政治工程，每到選舉時，就成為對岸影響台灣選情的籌碼。隨著 2020 總統大選將至，北京近來動作頻頻，中國大陸的文化和旅遊部今（ 31 ）日公告，表示鑑於當前兩岸關係，自星期四（ 8 月 1 日）起，暫停大陸 47 個城市居民赴台灣自由行，預計今年下半年至明年 2 月的半年間，將大減 70 萬人次的自由行陸客。

外界猜測，北京突然選在此時禁止陸客來台自由行，很有可能是想藉此影響總統大選，或是懲罰台灣支持香港反送中運動。

在 2008 年國民黨大勝重返執政後，在馬英九總統執政期間，兩岸關係進展迅速，經雙邊政府多次談判溝通後，中國大陸國家旅遊局決定在 2011 年 6 月 28 日正式實施大陸居民赴台灣自由行，希望藉此促進兩岸同胞互動、了解，並促進台灣經濟發展，直至目前為止，共有 47 個試點城市，包括北京市、上海市、天津市等重要城市。

對此，有學者認為，旅遊業是北京當局慣用的外交延伸手段，包括中國與日本、南韓發生外交爭端時，也曾以控制陸客數量作為談判籌碼。這次較特別的地方在於，過去北京通常是限制團客，從未暫停自由行，但這次卻是拿自由行旅客開刀。

目前赴台旅遊的陸客當中，團客與自由行旅客各佔一半，以去年分別有 130 萬及 140 萬人次陸客赴台旅遊來看，最壞狀況可能會從 8 月至明年 2 月這半年間，陸客人數將銳減一半或 70 萬人次。