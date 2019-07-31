從過去在媒體工作，到現在為企業服務，同時還身兼企業講師與專欄作家，「忙」與「壓力大」一直是我的人生中，持續貼著的標籤。

好不容易，有個短暫空檔可以休息時，過去的我，通常選擇整天癱在床上，連門都不想跨出去。

儘管很多人都鼓勵，為了身體健康，我應該多多運動；為了充實知能，我也應該多去上一些課程；問題是，平常上班都這麼累了，天天氣力放盡，難得可以喘息一下，要我再花時間跟精神去進修？再花體力去運動？怎麼可能！

但「充分運用休假時間躺在床上」的結果，長期下來，不但沒有讓我覺得疲勞消除，反而經常愈躺愈累，周一早上才剛上班就想打瞌睡，一整個星期都無精打采。

直到最近半年，有一天晚上，突然一個轉念，我自己走進健身房，加了會員，請了教練，開始一周一到兩次的重量訓練，以及三不五時的跑步機有氧快走，從一開始逼自己動起來，到後來有空檔就想去動一下，才發現原來習慣的養成，沒有想像中困難。

我不是健身房的代言人，也沒什麼快速神奇的效果可以轉述，只能用親身體驗分享，運動過程雖然會累，重訓之後肌肉可能會痠痛好幾天，但我發現，我的精神確實比以前好了些，體力跟耐力也有進步，簡單說就是呈現一種「逆齡感」，心情是愉悅的。

妙的是，有時候下班覺得很疲憊，逼自己上了跑步機走了五分鐘之後，精神反而愈來愈好，熱身結束後，疲憊感反而消失大半。

終於明白，為什麼很多朋友，平常工作比我還要辛苦還要忙碌，日理萬機之餘，還是會找時間去騎單車、去打球、去爬山，去挑戰42K馬拉松，甚至戈壁大考驗。

差不多同一時間，我也瞞著家人同事，偷偷去考了一個臺灣大學的PMBA(事業經營碩士在職學位學程)；從六月底開始，每個周末有一天上課，沒有寒暑假，連續兩年，還必須寫論文才能畢業。

由於我原本就有碩士學位，也早已過了用學歷找工作的年紀；所以對我來說，取得學位不是目的，重點是重回校園求知，學習未曾碰觸過的領域，讓自己進步才是關鍵。

真正上課之後，我發現中年再進修，真的不輕鬆；從未接觸財務的我，上課彷彿鴨子聽雷，還要分析個案、做報告，還有期中考、期末考，絕對不是只有周末去「坐檯」一整天而已。但讓我意外的是，我只要坐進教室，整個心境就會平靜下來，好像回到學生時代，工作的強大壓力、人與事的紛紛擾擾，瞬間暫時消失；這種放鬆的感覺，過去連專程飛去小島度假都不見得會出現，沒想到竟然在離公司十分鐘車程的教室課堂上就可以感受得到。

突然懂了，對我來說，進修上課本身就是一種療癒，比癱在床上硬睡，感覺更開心，也難怪班上有同學，願意不辭辛勞，花錢買機票，每個星期從大陸，香港飛回來上課。

聽老師講述過去未曾學過的知識，引導學習討論國外重要個案，並且從中取得解決自己工作難題的方向與養分，都讓我覺得很充實；而能夠與一群同樣在職場上表現優異，又各有專長的同學們，一起努力討論完成報告，也讓我感受到團隊合作的激勵氣氛，都是既辛苦又痛快的體驗。

所以在我親身體驗後，我也想跟上班族朋友們分享，工作累歸累，但休閒時間，與其把它睡掉，或者做一些純粹打發時間的事，不如把握機會，藉由運動鍛鍊自己，藉由進修充實自己；運動的成果會存入我們的「健康存摺」，進修的收穫會充實我們的「能力倉庫」，兩者都是有益處又有意義的事。

老天是公平的，每個人的一天，都只有24小時可以用，但「怎麼用」卻決定了一個人的發展，我們要選擇平淡，還是過得精采？一切都在我們的一念之間，在我們面對空閒時，做了什麼樣的取捨與選擇。

唯一要注意的是，要注意自己的身體健康；千萬不要因為想要做好正職工作，又想進修求知，再加上家庭、副業等等其他因素，而影響了身體。畢竟，健康是一切的根本，如果沒有健康，工作做得再好也沒用，書讀得再多也沒意義！

●作者：蔡祐吉／職場作家、資深媒體人、企業講師

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