香港修訂《逃犯條例》造成嚴重社會分歧，從 6 月至今周周都有大規模抗議行動，上周末（ 27、28 ）再次引爆示威者與警方之間的流血衝突。對此，中國大陸官媒《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」發表撰文表示，香港警察處理衝突時「隱忍而寬容」，在維護社會治安和秩序方面付出巨大努力，甚至有相當程度的犧牲。

「俠客島」在題為「對待激進分子，香港警察過於『軟弱』了嗎？」文章中指出，從 27 日及 28 日的事件中，可以看出香港警察的盡忠職守、專業克制，而到了該出手時，則嚴格執法、不留情面。文章力挺香港警方，認為警察無論執法與否都會有人不滿，並以「黑白大戰」形容 21 日元朗的無差別襲擊港人暴力事件，因為事後有示威者指著警方罵：「為什麼不來保護我們？」

此外，文中也提到，一名校長在臉書咒罵警察一事，是香港反對派聯合港獨分子，在外國勢力的資助下，為掩蓋其亂中奪取香港管制權的最終目的，擾亂視線，採取污名化警察的手段，給不明真相的示威者找了一個鬥爭目標，導致香港教育界、媒體界出現這麼多仇警思想。「俠客島」強調，香港警方面對示威者的辱罵、挑釁，香港警察既沒有退縮，也沒有魯莽，自始至終堅守崗位，克制、公正的執法，令人敬佩。