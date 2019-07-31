（中央社台北31日電）繼此前有港府新聞處成員發匿名信批評特首林鄭月娥後，今天再有「一群檢控人員」使用律政司標誌信紙，撰寫公開信批評律政司長鄭若驊其身不正，處理大型公眾活動案件主要考慮政治因素。

官方香港電台報導，有消息透露，這封據傳由港府律政司刑事檢控科「一群檢控人員」撰寫的匿名公開信，參與連署者至少有5位律政司檢控官（檢察官），其中包括高級檢控官。

報導稱，這封「致廣大的香港市民」的信件，印載於有律政司標誌的信紙。公開信批評說，律政司司長鄭若驊其身不正，處理牽涉大型公眾活動的案件時，主要考慮政治因素，在沒有充分證據及合理機會定罪，以及不合乎公眾利益下，堅持檢控，視檢控守則如糞土。

公開信還直接點名說，梁卓然（掌管刑事檢控科）作為刑事檢控專員，是刑事法專才，卻遺憾地被鄭若驊踐踏，不能做好把關。

報導稱，連署人以「警黑勾結」形容7月21日的元朗襲擊事件，指事件令人震驚及憤慨，香港法治面臨前所未有的衝擊，絕對支持成立獨立調查委員會，調查元朗襲擊事件，檢控官反對任何形式的暴力，無論「暴徒」抑或「黑警」都絕不姑息，應該嚴格根據證據及檢控守則，決定是否檢控。

公開信批評，鄭若驊和梁卓然在香港風雨飄搖時，在大是大非的議題上，只背誦範本答案，搪塞傳媒質詢，對內也沒有安撫和穩定人心，沒有真誠面向法律界及廣大市民，鄭若驊只懂向特首叩頭，梁卓然明哲保身，為未來晉升高等法院法官鋪路。

公開信最後提到，律政司需要一個有良心及有原則的人，在廣大市民對法治及律政司失去信心時，保障正義得以伸張，無辜人士可獲釋放，以免辜負香港人對律政司的期望。（編輯：林克倫）1080731