若週三，聯準會 (Fed) 一如預期，採取降息行動，就必須讓民眾相信，此舉純為維持經濟成長，絕非屈服於川普總統的壓力。

在升息七個月後，若聯邦公開市場委員會 (FOMC) 能夠為降息提出合理的理由，或許能順利採取行動。

但若投資人認為，決策官員此舉只是為了迎合川普總統，則 Fed 的信譽及政治獨立的面紗，恐遭蕩然撕扯，難以平復。

畢竟，美國的經濟訊號看來良好。第二季 GDP 成長 2.1%，優於預期，失業率處於約 50 年低點，消費者數據亦日益走強。

在這種環境下，鮮少會採取降息行動。在面臨川普百般的要求下，要解釋降息絕非政治行動，恐非易事。即使鮑爾認為川普的觀點是對的，也難取信於大眾。

Whalen 顧問公司總裁魏倫 (Christopher Whalen) 說：「如何委婉解釋？這將讓 Fed 為難不已。」

魏倫認為，鮑爾應堅持去年採取的立場，即維持耐心，讓 Fed 持有的大量債券逐步去化，而後再採取利率行動。

「Fed 主席鮑爾態度軟弱，屢遭川普總統抨擊，」魏倫說。「為了 Fed 的長期信譽，鮑爾應維持耐心立場。」

記者屢次質問鮑爾，川普的批評有何影響。鮑爾總是強調 Fed 的獨立性。在川普任內，Fed 已七度升息，而川普對 12 月升息一碼，尤其不滿，因為當時正值金融情況緊俏，股市下跌。

有朝一日，川普可能開除鮑爾，此一可能性一直都存在。這份緊張也依舊纏繞著市場。

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