教育部推動準公共幼兒園新政8月1日正式開跑，截至7月10日已經有1033園與政府簽訂為準公幼，估計能提供10萬6千多個就學名額，家長月付不用超過4500元就可以讓子女念幼兒園，除了減輕家長的負擔，也希望透過推出高補助的托育政策，讓台灣家長不再「不敢生」。

準公共化幼兒園就是政府與私立幼兒園簽約，將幼兒園全學年的學雜費及代收代辦費（包括材料、活動、點心、午餐費）等項目加總，計算出每月平均收費，家長每月繳費不超過4500元，3胎以上的家庭則再減免1000元，平均收費和家長繳費之間的差額，由政府直接幫忙支付給幼兒園，讓家長具體感受平價幼教，並實質減輕家長的經濟負擔。

教育部去年8月1日開始在非6都的15縣市推動準公共化幼兒園政策，與符合「合作的費用範圍」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公安檢查」、「教保人力比」及「教保品質」等6項要件的私幼合作，加入準公共政策的園所每年再針對購置教學設備補助20到40萬元、親職教育1萬元、教學輔導6萬元，針對幼教教師保障，規定準公幼教師、教保員每月固定薪資至少2.9萬元，協助私立幼兒園留才、攬才外，也是為了穩定教保服務品質。

根據教育部數據，目前全台的幼兒園數為4112，加入準公幼行列的園所截至7月11日已達到1033園，大約為1/4，透過準公共幼兒園的加入，108學年整體平價幼兒園比率，從公立、非營利幼兒園的38.7%公共化提高到53.8%平價教保，成長15.1%，合計提供超過31萬個平價就學機會。

除了準公幼的推動，針對2到4歲的幼兒，教育部再擴大補助範圍，父母如果符合薪資標準、未正在領取育嬰津貼、沒有讓幼兒就讀任何公共化園所，針對一般家庭每名幼兒每月補助2500元，若是3胎以上的「三寶媽」，每月則可領到每名幼兒3500元。

教育部撥出百億預算，盼望藉由準公共化與幼教補助實質減輕家長負擔，與私幼業者簽約，為其背書，同時標榜「平價」與「品質」，家長是不是真的好處多多，背後又產生了什麼樣的風險呢？