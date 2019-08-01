家中出現小強，總是惹人驚聲尖叫、花容失色，為避免居家空間有蟑螂橫行，買房挑屋時就很重要，不只要觀察一樓店面的業種，社區的垃圾回收方式、清潔環境頻率也是觀察重點，另可挑選有設計存水彎的建築，較能防臭防蟲。

害怕與蟑螂共處一室，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，「樓下店面開餐廳、小吃店，就容易招來蟑螂。」所以挑房時以社區愈單純愈好，若有店面，也盡量選非餐飲類的業種。民眾購屋前可查閱建物使用執照，確認使用分區來分辨是否為純住宅。

另可挑選有良好管委會的社區，例如有些管委會限制餐廳或特殊業種進駐，信義房屋客戶服務部執行協理劉韋德表示，「公寓大廈管理條例」第4條第1項雖規定區分所有權人除法律另有限制外，得自由使用、收益、處分其專有部分，意即管委會不能限制屋主自由使用店面，不過第5條也有規定，屋主不能有妨害建築物正常使用及違反其他住戶共同利益的行為。

此外，劉韋德補充，該條例也有規範，住戶不得任意棄置垃圾、排放各種污染物、惡臭物質或發生喧囂等行為，違反者管委會應制止或按規約處理，不遵從者得報請主管機關處理，所以嚴謹的社區管委會，較能降低社區開設餐廳、或店面髒亂造成蟲鼠橫生的狀況。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，規劃冷藏垃圾回收區、有定期清潔的社區，較能減少孳生蟑螂蟻鼠；此外，老房子較易藏汙納垢，出現蟑螂的機率較高，建議老屋裡的各種孔洞與縫隙都要補起來，不僅防止蟑螂進入，也能減少蟑螂的藏匿處。

另大樓管線若有規劃存水彎是較好的選擇，既防蟲也防臭，曾敬德指出，民眾也可自行到五金行購買存水彎，加裝在浴室、後陽台、廚房的排水孔下，且落水頭處應加蓋，方能防止蟑螂從社區排水管爬入住家。