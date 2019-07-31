美國聯準會 (Fed) 一如預期在週三 (31 日) 將聯邦基金利率下調 25 個基點，至 2.00%-2.25% 的區間，為 2008 年底來首次降息。

本月利率會議中，10 位聯準會官員中有 8 位投票支持利率降至 2.00%-2.25% 之間，認為降息是因為考量全球發展對經濟前景的影響，以及溫和通膨壓力。

根據週三 FOMC 會議結束後發布的最新利率政策與新聞發布會，重點摘錄整理如下：

重點一：聯準會降息理由是「買保險」

美國經濟表現相對較好，勞動力市場強勁，通膨率接近 2% 的目標，但由於擔心其他國家經濟疲軟威脅到美國長達十年的經濟擴張，聯準會宣佈降息一碼，作為一項「保險」政策，即現在經濟並未出現重大問題，但聯準會認為未來可能會出現問題。

鮑爾表示，聯準會宣布降息是為了抵禦經濟下行風險，經濟的基本面仍然不錯，貿易政策緊張局勢趨緩。

重點二：不是降息循環的開始

FOMC 會後聲明提到，聯準會將繼續監測即將發布的資訊對經濟前景的影響，並將採取適當行動維持經濟擴漲，由於經濟前景的不確定性仍然存在，將為進一步寬鬆做好了準備。

鮑爾在記者會中表示：「我們認為，這次降息基本上屬於貨幣政策的中期調整 (midcycle adjustment) 政策的性質，這不是一系列降息循環的開始。」

鮑爾稱：「當你考慮啟動降息週期時，這會持續很長時間，聯準會官員並不這麼認為，這不是我們的觀點。」但鮑爾也補充道：「我並沒有說這只是一次性降息。」

重點三：不升不降的兩票

10 位具投票權的聯準會官員中，有 8 位投票支持利率降至 2.00%-2.25% 之間，有 2 位聯準會官員維持不升不降的意見。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 和堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 不同意降息。他們表示，由於美國經濟數據良好，他們沒有看到降息強而有力的理由。

羅森格倫近期稱，儘管存在不確定性和下行風險，降息買保險，將讓聯準會付出成本，考量到股市飆高與企業債務飆升，對穩定金融將產生影響，降息要付出保費的。

重點四：提前結束縮表

週四 (1 日) 聯準會將正式停止「縮減 3.8 兆美元資產負債表」的行動，比預定時間 (9 月底結束) 更早結束。

週四起聯準會降調降超額準備金利率至 2.1%，聯準會將把到期的不動產抵押貸款證券 (MBS) 轉換為美國公債，初期每月上限為 200 億美元。

聯準會總資產已減少 6180 億美元，但仍保持在 3.6 兆美元，遠高於大多數聯準會官員和市場參與者的預期。

重點五：重申聯準會獨立性

美國總統川普一直呼籲，聯準會加大降息力度，下調 50 個基點。

鮑爾在記者會中表示，聯準會絕不會因為政治因素或為了證明其獨立性而調整利率政策。此外，鮑爾也拒絕對川普政府的貿易政策給予任何評論。

週三鮑爾「貨幣政策的中期調整」的「鷹派降息」話語，引發華爾街大幅拋售，推動道瓊指數一度暴跌約 470 點，美元指數飆高至 98.67，2 年期美債殖利率瘋狂大跌後暴漲，債券殖利率與價格成反比。

截稿前，2 年期美債殖利率瘋狂大跌後跳漲至 1.874 (圖片：investing)

聯邦基金期貨現在反映出聯準會降息速度放緩。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據，利率期貨交易商預計 9 月份降息一碼的可能性逾 77%。

市場預測聯準會九月降息機率。(圖片：fedwatch)

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