遲遲未表態是否要投入 2020 選戰的台北市長柯文哲，有消息傳出即將在 8 月6 日正式組織成立政黨，北市府副發言人柯昱安沒否認，僅表示今（ 1 ）天會對外說明。對於柯 P 組黨是否角逐總統大位，各界議論紛紛，臉書粉專「不禮貌鄉民團」更辦起投票，要大家票選柯 P 是否會挑戰 2020？投票結果出爐，答案「一面倒」，高達 78％ 的網友都認為「他會參戰」。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨晚發起投票活動，直問「柯文哲組成『台灣民眾黨』，你認為他接下來是否會挑戰總統大位？」目前已有 2 萬名網友參與投票，其中，高達 78％ 的網友認為柯會參戰，僅有 22％ 的人覺得柯不會參戰。

結果出爐，網友隨即議論紛紛，「本人私心希望會，但這次先挺蔡。」「柯這段時間用心良苦做了這麼多布局，如果你還覺得他沒有要選總統，真的是白費了他的苦心」、「會，但是是 2024 年，他會把台北市長做完，然後花兩年時間深耕基層、全台走透透」、「我選會，然後他會一敗塗地，失去他及他周圍的人的政治前途，畢竟時機不對。」

另還有人認為「個人覺得柯這次不會選，因為選了，就是韓上，我會超級憎恨他。」「現在才要組黨有點慢了，除非這一屆不選總統否則一樣沒資源，也是有可能在為下一屆鋪路。」「組黨只是凝聚力量的第一步，但離力量成形還早，需要更多時間。不然選總統會面臨沒人才可用的困擾。」「這很難說，說不定以組黨之名行政黨票之實，這樣的政黨票，我支持『台灣民眾黨』」。

責任編輯：許苡晴