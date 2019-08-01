繼 6 月底美國制裁伊朗最高精神領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 過後，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (31 日) 表示，將對伊朗外交部長扎里夫 (Mohammad Javad Zarif) 實施制裁。

美伊緊張局勢越演越烈，繼美伊相互擊落對方無人軍機後，美方頒布一系列制裁舉措，雙方相互挑釁不斷。

週三伊朗挑戰核協議，揚言將進行報復性措施。伊朗外交部長扎里夫稱將會進一步打破對伊核協議的承諾。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (31 日) 表示，美國正在向伊朗政權發出一個明確的信息，伊朗最近的行為是完全不可接受的。美國將祭出最新的制裁，凍結伊朗外交部長扎里夫，在美國或由美國實體控制的任何資產。

梅努欽指控，扎里夫協助伊朗最高精神領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 實行其「魯莽的議程」，並形容扎里夫是伊朗政權全球主要發言人，宣導伊朗政權並散布虛假資訊。

扎里夫對此推文嘲笑美方制裁 (圖片：翻攝扎里夫推特)

扎里夫對此推文嘲笑美方，他表示，感謝美國制裁，並視他為美國議程的巨大威脅，這項制裁對他及其家人沒有影響，因為他在伊朗以外沒有物業或財產。

繼 6 月底美國宣布制裁伊朗最高精神領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 過後，週三這是美方對伊朗政治人物祭出的最新制裁。

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