蘋果週二 (30 日) 發表第三季財報，iPhone 第三季營收卻創下近七年來首次不到總營收的一半，較去年同期下降 12%，且低於分析師預期，意味著蘋果歷年吸金產品正在沒落，而服務和穿戴設備則越來越成為蘋果營收核心。
蘋果智慧手機 iPhone 營收為 259.9 億美元，佔其總營收的 48%，遠低於去年同期的 63%，當時 iPhone 總營收為 294.7 億美元，這是自 2012 年來首見 iPhone 營收下滑至總營收一半以下。
由於多數 iPhone 都是在中國組裝的，美中貿易戰影響、反壟斷調查，加上消費者對於昂貴新機的冷淡反應，皆可能是 iPhone 營收下滑的原因。
不過缺乏創新和設計也是造成 iPhone 銷售情況黯淡的原因之一，消費者普遍預期蘋果推出 5G 手機，蘋果前幾日以 10 億美元收購英特爾智慧手機數據機部門，果粉要等到蘋果推出 5G 手機，仍需時間。
蘋果首席財務長表示，蘋果可能於第四季時開始推出 iPhone 新機，可能會對營收有所幫助，不過競爭對手如三星和華為早已開始推出 5G 網路手機，而分析師預期蘋果的 iPhone 得等到 2020 年才能出現 5G 產品。
大摩分析師 Katy Huberty 在 7 月 22 日給客戶的一份報告中寫道：「儘管 iPhone 和服務數據點數有所改善，但投資者情緒仍舊低迷，9 月財測偏低，這意味 iPhone 將會持續影響蘋果營收」。
目前蘋果仍維持「優於大盤」的股票評級，和每股 235 美元的目標價。
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