中國大陸文化和旅遊部官網昨（31）日公告，「鑑於當前兩岸關係，決定自 2019 年 8 月 1 日起暫停 47 個城市大陸居民赴台個人遊試點。」中國大陸突然取消自由行，引發台灣方面的許多討論與臆測。對此，前中國大陸民運人士王丹認為，陸客自由行喊卡就像是一面照妖鏡，可以清楚看見誰站在台灣這一邊、誰站在中共那一邊。

陸客自由行喊停的消息傳出後，王丹昨日第一時間發文指出，「中國宣布暫停赴台自由行的決定的做法和時機，從各方面看，都令人意外。與其說是針對台灣，不如說是北京政權內部出現一些變化。但不管怎麼說，介入台灣選舉的決心看來十分堅定。這一次，中共恐怕是不顧一切代價，也要推韓國瑜當總統了。現在是考驗台灣民意的時候了。」

今日王丹則又繼續評論陸客自由行喊停，進一步分析說，「中共宣布暫停自由行，這個決定是一面照妖鏡。我們正好可以仔細看看不同政治人物的不同反應，你就會很清楚看到，誰站在台灣人自己這邊，誰內心其實是站在中共一邊。簡言之：凡是強烈譴責，表達抗議的，就是前者；凡是左批中共，右打台灣政府，說兩邊都有責任的，就是後者。而後者，就是台灣人的背骨仔。大家可以注意看。」

面對中國大陸暫停自由行，交通部觀光局回應「遺憾」，強調歡迎陸客來台立場不變，希望盡速恢復兩岸觀光旅遊的正常良性互動。民進黨主席卓榮泰則是在臉書 3 問國民黨主席吳敦義，「中國老大哥這麼早出手，意圖藉打擊觀光旅遊，直接介入台灣大選，公然幫國民黨助選，請問吳主席是笑納？還是繼續罵民進黨？還是敢為台灣請命？」國民黨副發言人洪于茜對此表示，國民黨對於兩岸關係倒退，民間往來止步深感遺憾。同時，也希望中國大陸，不要因為短期政治局勢變化，限縮民間交流，進而影響兩岸之間的友好往來。（編輯：倪浩軒）