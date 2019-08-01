「朕典MEATCODE」以尋找世界優質牛肉產品為目標，提供大眾一個放心選購優質肉品平台，販售美國CAB安格斯認證、PRIME級美國牛、日本F1國產牛到日本A5和牛等嚴選良品、優勢價格來滿足每位消費者，比起一般通路品牌，能提供的除了食材本身，也能延伸到對應的廚藝教學與飲食文化的知識分享。

朕典主要為供應國內高階餐飲的進口食材通路商，現在這些高階餐廳所用的上好食材，將直接進入您的廚房與餐桌。朕典以專業的影像團隊，動態拍攝肉品的每一處細節，讓消費者彷彿親臨實境，直覺式地看到內容與食材完全相符的品項。

「朕典MEATCODE」是由尚越科技推出，「尚越」主要以歐洲進口鍋具、廚房週邊及生活用品為經營項目，2019年以「好食好生活」與「安心研食」為主，創建「廚廚食研」數位媒體平台，以分享飲食文化、食材研評、優質選品與料理教室、影片拍攝等為發展方向。

線上生鮮產品眾多，消費者不易判斷是否買到對應價格的商品，「朕典」以在國際認證的高品質日本與美國牛肉為主，明確標示產地、品級與部位，讓民眾能一目了然。朕典MEATCODE販售肉品包括：

A5日本和牛

和牛中的不飽和脂肪酸比一般牛肉來得高，它的油脂溶點極低，所以稍稍加熱，便會迅速融化，所以常聽見大家「入口即化」來形容和牛的鮮美口感。

F1日本國產牛

和牛混血達50%即為F1國產牛，結合乳酪牛的口感與和牛的軟嫩，在日本為市占率最高的肉品種。

美國PRIME級牛

通過美國國家認證之頂級標章，萬中選一的上佳之品，均勻的油花、備受饕客稱許的獨特風味，讓美國PRIME級牛肉在美食圈中的地位屹立不搖。

美國安格斯CAB認證

安格斯牛向來以細緻多汁的肉質聞名，以此為標準進行再評鑑的CAB認證，特別要求其多汁口感與柔軟度，讓每年不到7%通過的CAB標章，成為真正頂級安格斯牛的象徵。