王道銀行（O-Bank）日前與cama café推出聯名卡，於cama café消費可天天享最高5.3%現金回饋，另提供包括新戶首刷禮、每月卡友日、推薦辦卡獎金等卡友專屬優惠。

王道銀行推出備受咖啡族喜愛的現烘咖啡連鎖品牌店cama café共同推出「王道銀行cama café聯名卡」，除了提供王道銀行簽帳金融卡國內1%不限通路且無上限現金回饋，以及於王道銀行平均存款或往來金額達新台幣5 萬元以上均可享的加碼現金回饋0.3%之外，將額外提供4%現金回饋給持聯名卡於cama café消費的卡友，總回饋幅度最高達5.3%。

除了高額現金回饋之外，「王道銀行cama café聯名卡」還提供新戶首刷禮，新戶於開戶次日起30天內，持卡不限通路消費滿1,500元，即可獲得新戶滿額禮cama 500元兌換券，可至cama門市兌換等值商品；前500名刷卡不限通路消費滿3,000元者，還可再獲得限量加碼贈禮「cama café跳傘草莓玻璃馬克杯」；每月25日為每月卡友日，持卡至全省cama門市消費，還可再享任一同品項大杯飲品第二杯半價優惠。

王道銀行表示：「王道銀行的cama café聯名卡，至王道銀行官網即可線上申辦完成，申辦流程方便簡單又迅速，聯名卡將直接寄送給消費者。消費者持卡於cama購買咖啡即享最高5.3%現金回饋，相當於95折優惠，還有多重優惠贈禮，對於愛好cama咖啡者是個非常划算的選擇。這個聯名卡的推出，也是王道銀結合線上線下生態圈，將優惠回饋給消費者的充分展現。」