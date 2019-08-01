蘋果 (AAPL-US) 和三星最近的財報透露出同樣消息：多數人不想花高達 1000 美元買一支手機，不管這手機有多好。

雖然蘋果不再公布單位銷售數據，但昨日公布的 iPhone 第三財季營收 259.9 億美元低於華爾街估計的 263.1 億美元，且與去年同期相比，下降了 12% 之多，甚至丟了向來在總營收中占半邊天的地位。

三星週三公布第二季財報，發現其較平價的手機 (包含 A 系列) 需求明顯，但 Galaxy S10 的表現不佳。

三星指出，「因為 Galaxy A 系列手機 (Galaxy A50 和 A70) 銷售強勁，引領三星的智慧手機出貨量季度上升，但旗艦手機的銷售疲弱，較上季下降，Galaxy S10 和其他高階產品的需求停滯。」

消費者不再像過去那樣追捧高階手機有幾個原因：

1. 消費者換機間隔時間拉長。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 今年 2 月報告指出，iPhone 用戶大概每 4 年才升級換機一次。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 今年 1 月坦承，「顧客持有舊款 iPhone 的時間比以前拉長了一些。」他也提到宏觀經濟因素也產生影響，尤其是像中國等地。

2. 沒有更令人信服的換機理由。

雖然科技迷或手機狂熱者可能每年都想要最新最棒的手機，但大眾消費者關注的是相機品質和更長的電池續航力，但要以相機為賣點越來越困難，因為過去幾年來不斷推出的手機已經具備了品質相當好的相機。

手機廠心知肚明，紛紛推出「減價版」。

去年蘋果推出的 iPhone XR 無論是相機品質還是電池壽命都很棒，但起價 749 美元，而更昂貴的 iPhone XS (999 美元) 和 XS Max (1099 美元) 擁有更多色彩和更鮮豔的螢幕，甚至更棒的相機，但消費者明顯不想多花這些把相機升級到更好的水準。與此同時，蘋果也以舊換新的方式 299 美元銷售其 iPhone 7。

同樣的情形，三星的 A 系列手機也吸引了一樣不想砸 999 美元買高階 Galaxy S10+ 的顧客 (目前 Galaxy S10+ 售價降為 799 美元)。

谷歌近期推出 Pixel 3a 和 Pixel 3a XL 搭載了很棒的相機，但售價卻只要標準版 Pixel 3 (799 美元) 和 Pixel 3 XL (899 美元) 的一半。.

蘋果和三星無疑是陷入兩難的境地——推出了很棒的手機，但因為太棒了，消費者不會想在一兩年內就換機成更新的手機。例如，三星的 Galaxy 8 和 9 系列就已經「夠棒了」，多數人甚至認為 iPhone 6 換掉電池後仍然很好用。

這樣的趨勢沒有停下來的跡象，至少在更完美的「螢幕可摺疊」手機或者更強大的「必備功能」手機出現前，消費者仍會喜歡他們手上用慣了、夠用的智慧手機。

三星 8 月 7 日將宣布眾所矚目的 Galaxy Note 10，這回可以較蘋果提早一布推出新機，因為蘋果預計 9 月才會推出新 iPhone，但這款高價手機能否成功，取決於消費者是否願意升級，這也是蘋果和三星都推出以舊換新來引誘顧客換機的原因。

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