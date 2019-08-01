調查顯示，隨著需求下滑，歐元區製造業部門在 7 月持續收縮，PMI 值為 46.5，已連續 6 個月低於 50 榮枯線，同時創下 2012 年以來最嚴重的萎縮。

這項調查的前瞻指標顯示，製造業部門近期不會出現反彈，反而可能導致歐洲央行 (ECB) 的政策制定者執行更大膽的經濟舉措。有鑑於經濟數據惡化，ECB 上周進行政策例會時改變利率前瞻指引，暗示將要降息，未來可能實施更多貨幣寬鬆措施。

研調機構 IHS Markit 發布報告指出，7 月份歐元區製造業採購經理人指數 (PMI) 為 46.5，低於 6 月份的 47.6，已連續 6 個月低於 50 榮枯線。

1998-2019 年歐元區 PMI 走勢 (圖：IHS Markit)

根據上述報告，德國依舊為造成歐元區經濟不振的一大因素，從今年 1 月以來，該國製造業就一直位於 50 榮枯線之下。此外，奧地利的 PMI 創下 5 年來最低，而法國、愛爾蘭、義大利及西班牙皆低於 50 榮枯線。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，貿易戰以及英國脫歐等地緣政治情緒不斷攀升，加上媒體廣泛報導對國內外經濟增長前景的擔憂，抑制了需求並打擊大眾對經濟前景的信心，衡量樂觀程度的未來產出指數從 56.6 下滑至 52.6，為 2012 年底來最低水平。

整體來說，歐元區製造業經濟主要受到新訂單下滑影響。最新報告指出，貿易緊張局勢、汽車業的困難以及工業及政治上的不確定性，衝擊了新訂單的表現。

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