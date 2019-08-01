韓國瑜
韓國瑜選前高喊的愛情摩天輪，他在 6 月 28 日透露， 8 月將有國外廠商來高雄加入計畫。 (圖/NowNews資料照)

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愛情摩天輪跳票了？民進黨市議員邱俊憲今（ 1 ）日在臉書指出，高雄市長韓國瑜曾在 6 月底說出 8 月愛情摩天輪即將「動工」，但詢問市府機關，卻只是在資料搜集，並酸韓是「在跟市民開玩笑」。對此高雄新聞局也回應：韓國瑜市長並未說過 8 月動工，並稱「這是黑韓假新聞代表」。

邱俊憲指出，韓國瑜在 6 月 28 日時召開記者會，並「信誓旦旦」的說 8 月愛情摩天輪即將動工，但他以正式公文詢問市府主管計畫列管的研考會、主管工程的工務局、經發局，想問實際上的內容是什麼，卻被互踢皮球，研考會、工務局說是經發局業務，而經發局回說正搜集資料並進行評估中。

▲邱俊憲指出，韓國瑜在 6 月 28 日時召開記者會，並「信誓旦旦」的說 8 月愛情摩天輪即將動工，但他以正式公文詢問市府主管計畫列管的研考會、主管工程的工務局、經發局，想問實際上的內容是什麼，卻被互踢皮球。（圖／翻攝邱俊憲臉書）

高雄市新聞局對此反駁，並指此為一則「黑韓假新聞」，韓市長並未說過愛情摩天輪將在 8 月「動工」，在 6 月 28 日的記者會只說過「 8 月將有 3 家外國廠商加入計畫」，且目前已有 4 組國內外廠商對摩天輪開發提出規劃構想，經發局預計在 8 月底前召開說明會。

高雄市新聞局還拿出當天韓國瑜發言逐字稿，「至於大家關切的愛情摩天輪，根據經發局所聯絡的，『在 8 月份吧，大概就會有3家廠商，都是國外的，要來我們愛河旁邊要加入我們摩天輪的計畫』，那這邊我們也在準備，摩天輪很多人在問怎麼都沒有看到，事實上我們也一直有在接觸，大概是美國 1 家、英國 1 家、法國 1 家， 3 家都是外國廠商，他們對我們愛河上面架一個摩天輪，他們有高度的興趣，所以大概在 8 月份，愛情摩天輪這個會跟大家報告，因為很多人都在關切。」在逐字稿中確實沒有見到動工兩字。

高雄市經發局也表示，愛情摩天輪預計 8 月底前召開說明會，並邀請國內外潛在投資廠商參與，目前已有 4 組國內外廠商對摩天輪開發案，主動提出規劃構想。（編輯：潘毅）

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