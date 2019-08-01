華劇《用九柑仔店》由張軒睿、莫允雯、林義雄、雷洪、龍劭華、丁國琳主演，今（1）日舉辦莫允雯與丁國琳記者會，兩人堪稱是「最辣的母女檔」，丁國琳一襲低胸洋裝現身，莫允雯則是大露美腿，因情人節及父親節將至，做女兒的莫允雯特別獻花，感謝她在劇中母代父職的辛苦。

莫允雯在《用九柑仔店》中首次擔綱演出女主角，昭君這角色有禮貌卻常臭臉，所以有著「臭臉維納斯」的外號，獨立經營蔥油餅攤，個性強悍像刺蝟般不易親近。而丁國琳則飾演CLUB老闆娘，她的個性敢愛敢恨，在未婚懷孕情況下生下昭君，男友一個換一個，一心想找到養她的金主。

莫允雯笑說今天是兩人第一次和平相處坐在一起，因為在劇中她們幾乎都是劍拔弩張，丁國琳表示這角色跟以往不同，做媽媽的愛自己勝過愛女兒，而且也是一位麻煩製造者，經常需要女兒為她解決問題還會伸手要錢，這也是莫允雯不快樂會臭臉的主因。

莫允雯首次與丁國琳合作，性感的媽媽身材凹凸有致，擁有34G的她還時常對著32小C的莫允雯吼說：「妳怎麼沒有遺傳到我的身材！」莫允雯表示丁國琳氣場太強，有時跟她對戲都會緊張的發抖，有次拍一場媽媽要揮巴掌的劇情，結果丁國琳走到她面前她都忍不住往後退，讓導演在現場一直說：「妳不准退！」由於丁國琳平時形象太過性感，導演每次都要他衣服往上拉，不要露太多。而且這部戲是丁國琳飆髒話最多的一次，莫允雯笑說：「她說的超順口！」