超級500系列泰國公開賽，世界第29我國「羽球王子」王子維首輪爆冷擊敗里約奧運金牌中國名將諶龍，可惜今(1)天次輪未能延續氣勢，遭到世界第12香港一哥伍家朗以17:21、14:21拍下，無緣8強。

王子維前2站印尼、日本都是「一輪遊」，沒想到本周來到泰國首輪以21：13、21：18扳倒諶龍，寫下大驚奇晉級次輪，今天16強對手伍家朗，王子維在2017年印尼公開賽中斷4連敗，拿到生涯對戰首勝。

不過今天首局王子維就遭遇亂流，被伍家朗攻下一波8:1拉開領先，王子維在首局後半段力挽狂瀾，連拿4分追到16:17落後，可惜最後仍以17:21讓出。

次局，王子維失誤偏多，一路遭壓著打，雙方網前來回，王子維逮到機會近身攻擊，沒想到對手沒準備好的回擊，球卻落在界內，讓王子維只能無奈搖頭，最後來回多拍掛網，讓伍家朗拿到7個賽末點，化解1個後，王子維再度掛網，無緣扳平戰局。

稍早，女雙許雅晴／胡綾芳不敵第3種子日本組合，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋敗給資格賽晉級的黑馬韓國組合，楊博涵／盧敬堯則遭第3種子中國組合拍下，全部止步16強。

晚點，還有混雙李洋／楊景惇將對上第3種子日本組合，目前台將僅有男單周天成晉級，我國一姊戴資穎本周則未參賽。