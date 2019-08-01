遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT所開發的《天堂》，繼今年3月於韓國推出PC版《天堂 REMASTERED》大型改版後，該改版將於8月8日正式在台上線，將是遊戲在台上市 19 年來最大幅度的進化！官方也提前預告，屆時開放玩家免費體驗14天。同時，《天堂R》即日起展開「預先創角」活動，玩家可下載最新主程式，進入遊戲內創角畫面進行創角，搶先註冊自己喜愛的 ID。

《天堂R》新職業「劍士」即將於8 月 8 日登場，今（1）日起正式開放新職業「劍士」事前創建角色。於新伺服器預先創角，可獲得各職業專屬神級武器外，玩家更能搶先體驗《天堂R》帶來的FHD全新創角畫面。而萬眾期待的新職業介紹，《天堂R》官網上今也釋出完整影片，讓期待已久的玩家一窺「劍士」全貌。

「預先創角」活動，玩家可預先創新職業「劍士」，並且在創角畫面搶先查看「劍士」能力值。凡參與預先創角，可於《天堂R》正式開服後，獲得為期30天的「專屬神級武器」玩家不但能換取各職業的豐富獎勵，更能第一時間感受《天堂R》帶來的天堂新世代，天堂玩家們站出來！快揪老戰友與新朋友一同重返戰場！

全新職業「劍士」是來自血色山脈的劍之達人，為精通劍術的傭兵，透過召喚劍氣、使用具有威脅性、瞬殺性技能的近距離攻擊職業。破壞力極大、攻擊力高於其他近戰職業的「劍士」，所擁有的主動技能，如「瞬擊」：快速接近對象並給予暈眩的衝擊、「審判」：使對象的四大耐性定量減少以及技能接技等。

「劍士」是「天堂」遊戲裡第一個可以使用「連續技」的職業！因其主動技能可分別套用不一樣的冷卻時間，並且擁有能夠使敵人四大耐性減少的技能、削減對手的防禦力等，因此在戰場上可說是戰無不勝。

beanfun！簽到簿活動同步展開，即日起至8月31日，只要在beanfun！遊戲館中每日簽到收集碎片，符合蒐集的碎片數量條件，即可兌換相對應的各式獎勵。例如，蒐集1碎片可獲得「強化戰鬥卷軸x1」；蒐集2碎片可獲得「龍之鑽石x1」或；「龍之珍珠x1」；蒐集10碎片可獲得「純白的萬能靈藥x1」或「最高級龍之鑽石x1」，而達到全勤者可抽「(寵物袋子)格莉芬x1」，透過領取獎勵，玩家能夠更快速升級。

官方也同時宣布好消息屆時遊戲上線將開放玩家免費體驗14天！更重要的是，8月22日前於手機(行動裝置)中安裝beanfun！並綁定帳號，可用1元包月暢玩，延長體驗天數30天。