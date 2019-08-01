懸疑國片《緝魔》由莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇及吳翔震、施名帥演出，今（1）日在農曆鬼門開的這一天舉行記者會，大方分享這次拍戲的各種心路歷程。其中邵雨薇自爆，片中的角色讓她聯想到自己學生時代的戀愛經驗，坦言那一次傷她很深。

邵雨薇在片中扮演曾在感情上受過傷害的法醫，她說：「我高中學生時期，曾經是一個熱情活潑的小朋友，但被純純的戀愛傷害過後，我就想說要對別人冷酷一點，當下的感覺讓我覺得可以帶到戲裡面，其實每個人都有陰暗的一面。」那高中那段戀情是怎麼熬過去的呢？「當他跟別人在一起，我就徹底死心了！」

片中最令人側目的地方就是，莊凱勛、傅孟柏和吳翔震三個北藝大的學長學弟，居然都有裸體的鏡頭。

莊凱勛飾演的爆裂刑警，有一場泡湯幾近全裸的演出，而金鐘影帝傅孟柏也有一場全裸作畫的戲份，吳翔震突破性演出大魔王角色，裸露也在所難免，甚至讓他陰沉到差點回不來。

但三大帥哥看過片子之後，有對彼此的裸體互相評比一下嗎？傅孟柏透露很欣賞吳翔震臀部的形狀，而莊凱勛皮膚黝黑，讓他整個裸體線條特別好看，至於自己他有點不好意思形容，這時最了解他們的導演盧豐淵，跳出來說：「這三個人的裸體各有千秋，莊凱勛的裸體很像武術家的身形，全身肌肉很均衡；傅孟柏的裸體則像一個籃球員，手長腳長；吳翔震的裸體像個棒球選手，各有優勢。」