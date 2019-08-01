富邦悍將21歲投手游霆崴，今(1)日對中信兄弟投出生涯代表作，獲選單場MVP，賽後總教練陳連宏也誇：「進來職棒就這場投最好，好球數搶得到，變速球揮空率非常高。」

第一次在主場先發就拿下勝投，游霆崴說感覺真的很不一樣，尤其氣氛差很多，他說：「今天我的變速球能搶到好球，吊到打者，加上滑球、卡特都丟得進好球帶，讓他們沒有那麼容易攻擊。」

游霆崴主投7.1局僅讓對手擊出3支零星安打，沒有失分，投出3保送、7次三振，拿下個人第3勝。雖然第7局被彭政閔敲安之後遭換下場，他賽後透露，當時其實有想過拚完投，「但沒關係，照教練團安排去走，還有下次機會，每次能丟多少就算多少。」

鬥志高昂的游霆崴表示：「其實沒有累的感覺，還可以繼續，7局的時候力氣都還是有的，球速也沒有降，到後來感覺也都還不錯。」陳連宏說，其實有想過讓游霆崴完投，但當時下一棒打者是張志豪，就怕球速下降的話會被敲出長打，因此決定換投。

游霆崴上一場對Lamigo僅投1.1局就失7分退場，他說那一場比賽內容其實不算太差，只是關鍵對決球投得太用力，今天也針對心態去做修正，此役捕手也要他不要太閃躲，放心交給隊友守備，游霆崴：「其實對到誰都沒關係，就是要把自己該做的做好，好的事情自然會發生，」

在一軍投出代表作，被問到是否會再向教練王建民請教，游霆崴打趣表示：「他之前教給我的，自己都有記著，再去問的話，會被以為我都沒有記得，他之前教的東西，我在一軍都有維持。」