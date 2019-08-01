香港少年冰球隊於 7 月 31 日前往中國大陸河北省承德市參加「第二屆全國青年運動會」冰球比賽時，香港隊在最後一局以 11 比 2 領先，沒想到 5 名香港隊球員竟遭 7 名大陸深圳隊伍「崑崙鴻星萬科龍隊」的 U20 隊隊員圍毆。事後香港隊教練表示：「大陸隊員是因為落後而失去理智（lost their mind）！」並感嘆：「我們希望在整個聯賽中，打一場乾淨的比賽，表現體育精神，但我相信在中國內地並不可能。」

綜合媒體報導，香港隊教練在比賽後於 IG 上公布了相關影片，影片中只見 2 名大陸隊員不斷狂毆 1 名香港隊的成員，香港隊隊員並未還手，僅僅抱頭自保，而場邊的人則不斷喊著：「Stop it！」場面十分火爆。

對此，香港隊教練痛批，大陸隊員因為比賽落後而失去了理智，「我們希望在整個聯賽中，打一場乾淨的比賽，表現體育精神，但我相信在中國內地並不可能。」「犯規、骯髒、無體育精神，是我唯一想到的詞語。我作為教練，我卻幫不到他們！」

根據《香港 01》的報導，事後中國大陸冰球協會宣傳部宣稱，這場衝突僅僅是「比賽中的衝撞」而非「毆打」；據了解，3 名深圳隊員在事件發生後被處以「禁賽一年」的處分，而香港冰球協會事後亦表示：「經過中國冰球協會積極認真處理，事件已經得到解決！」（編輯：王錫謙）