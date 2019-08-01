影音串流平台Netflix今年首度登陸台漫畫博覽會，開幕首日就邀請到Netflix首席動漫製作人櫻井大樹，以及日本知名動畫導演與製作人入江泰浩、台灣西基電腦動畫股份有限公司 (CGCG Inc.) 動畫導演彭喜浩、五號影像有限公司 (Studio5) 董事長金本真等主創團隊，帶來《Netflix遇見台灣原創力》精彩講座。會上更揭曉首部由台灣製作團隊主導的Netflix原創動畫影集《伊甸》(Eden) 的新一批製作素材與過程。

講座首先介紹的是五號影像有限公司 (Studio5) ，社長本多真表示，公司創立初期只有少少的6個人，但是在努里之下，目前已經過大道43人的規模，而且其中超過40名員工是台灣人，期望能再2020年突破百人規模。

講座上本多真率領旗下四位台灣動畫師張孟彤、羅琛智、姜晴紋、楊予諾與觀眾分享從西遊記齊天大聖孫悟空為靈感的《Monkey Gang》以及其他原創作品。其中一部講述的是有關電競選手的原創作品，創作源頭來自於很喜歡格鬥遊戲的本多真社長；而另一部則講述少女生存在充滿異形星球的故事，講座上展現的畫作與設定都讓台下的觀眾大為驚嘆。

而接下來登場的就是曾擔任《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》知名動畫導演與製作人入江泰浩、以及台灣西基電腦動畫股份有限公司 (CGCG Inc.) 動畫導演彭喜浩帶來的原創作品《伊甸》。彭喜浩坦言，接到這個案子一開始其實是半喜半憂，喜的是可以跟入江泰浩導演合作，憂的是日本的導演都很挑剔，因此團隊會很辛苦，不過也可以從中學到很多東西。

入江泰浩則透露，其實原本他認為採用3D CG動畫，如果要修改某些部分的話會很麻煩，也因為跨國合作關係，有時候連語言溝通都是一種挑戰。但是在彭喜浩導演和西基團隊對於動畫的喜愛之下，這些問題都沒有發生，有時候雙方甚至是靠「畫圖」來溝通，作業流程非常順暢。

而談到《伊甸》的創作歷程時，入江泰浩與彭喜浩向觀眾解釋了2D擬真3D技術與獨特的人物設定製作過程的挑戰，尤其是眼球精細處理技術與線框圖立體成像技術，如何讓角色栩栩如生，加上從人物草圖到上色後眼神分層解析、全身配件細節草圖與上色後的立體感成效。

彭喜浩導演說，製作3D動畫時，「轉頭」是個很大的挑戰，因為2D繪圖可以隨意修改，但是3D建模在不同角度很有可能會「走鐘」。不過彭喜浩導演則是想出「不會讓角色在45-85左右的角度面對鏡頭」的解決方法，技術性的解決了這個棘手問題。

入江泰浩導演為了向觀眾展示出他對人物反應的堅持，更親自在台上用生動的動作表現出「驚慌失措女孩」的動作，讓台下觀眾清楚了解箇中差異。

《伊甸》的故事發生於數千年以後的未來，在一座被稱為「伊甸3」的城市，完全由機器人們居住並生活在其中。在一次例行性的日常工作中，兩個農業用的機器人卻意外地喚醒一個人類的女嬰，這令他們開始懷疑先前一直被教導而深信不疑的-「人類只不過是被禁止的古代神話。」於是，這兩個機器人在「伊甸3」外的避風港，一起秘密地撫養這個孩子。

Netflix原創動畫《伊甸》預計有4集，將於2020年在Netflix獨家播映。