美國股市週四中場大幅上漲，道瓊指數上漲逾 290 點。投資人更加預期，今年稍後，聯準會 (Fed) 將二度降息，為市場利多。

台北時間 23:32

道瓊工業平均指數上漲 261.41 點或 0.97% 至 27125.68。

Nasdaq 指數上漲 129.16 點或 1.59% 至 8304.58。

S&P 500 指數上漲 29.97 點或 1.01% 至 3010.35。

科技股上漲近 2%，漲勢領先。Western Digital 上漲 6.3%，為漲幅最大的科技股。

IHS Markit 公司公布美國 7 月製造業指數下降至 2009 年 9 月以來低點，再度降息的希望因而增加。

供應管理協會 (ISM) 公布 7 月製造業指數下降至 51.2，創 2016 年 8 月以來低點。分析師預估為 52。

週三，Fed 降息 25 基點，為逾十年來首度降息。降息理由在於全球發展及通貨膨脹偏低。

在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布利率決議後，Fed 主席鮑爾在記者會中說，央行降息只是 “週期中的修正行動”，暗示今年稍後進一步降息，並非必然。

該談話使得道瓊大跌 333 點，創 5 月 31 日以來，最大單日跌幅。S&P 500 與 Nasdaq 亦分別下跌 1.1% 與 1.2%。

分析師說，Fed 的訊息是說，市場已反應多次降息，漲幅可能過度。

在鮑爾的記者會後，川普再度提出抨擊，他說鮑爾沒有明確暗示進一步降息，讓我們感到失望。

但鮑爾週三說，央行絕不會因為政治因素，或為證實自己的獨立性，而變動利率。

週四為 8 月的第一個交易日，8 月的華爾街表現大多不佳。根據股票交易員年鑑顯示，自 1950 年以來，8 月是 S&P 500 表現第二差的月份。這段期間，S&P 500 於 8 月平均下跌 0.1%。

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