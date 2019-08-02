三星旗艦Note 10下周登場　Tab S6平板配S Pen先亮相

Samsung Galaxy全新旗艦機將於台灣時間8月8日發表，若沒意外就是Note 10系列新款，而這次一樣會有新款智慧筆跟著一起亮相。不過原本傳聞和三星Note 10一起發表的新一代平板Galaxy Tab S6，卻突然直接發表了。

三星新一代的Galaxy Tab S6平板，主打行動辦公與影像創作者，讓人們能隨時隨地發揮創造力、串聯世界，享受沈浸式娛樂並實現目標。

三星指標性的S Pen最初以書寫和塗鴉工具作為定位，而今已演變為終極的創造力和商務利器。Galaxy Tab S6配備的S Pen搭載遠端遙控和無線充電功能，讓使用者擁有更多掌控權。和Note 9的功能一樣，S Pen內建BLE遠端遙控功能，包括S Pen手勢控制，即使平板不在手邊，使用者仍可透過直觀的方式自拍、錄影或控制其所創造的多媒體內容。此外，S Pen還具有無線充電功能，只需充電10分鐘，便能提供長達10小時的續航力。

透過手寫的Samsung Notes還可以轉換為數位文字，並以Microsoft Word等各種格式匯出，而過程只需一個簡單的點選動作。此外，調整Samsung Notes的視窗透明度後，便能在相同的螢幕上，一邊觀賞影片，一邊快速寫下筆記或塗鴉，展現絕佳的多工應用。

Galaxy Tab S6 亦搭載全新改版的Samsung DeX，讓用戶無縫享受桌機般的行動辦公體驗，輕鬆處理多項任務並優化瀏覽體驗。隨著Galaxy Tab S6推出而同步登場的書本式鍵盤皮套，上方附有最新的DeX快捷功能鍵，輕輕一按即可啟動或關閉DeX。微調後的鍵盤擁有更出色的功能性，包括S Pen收納設計、萬向旋轉底座、觸控板和最新功能鍵。