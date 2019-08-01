週四 (1 日) 交易，美元走強讓原油走跌，接著川普欲加徵中國新關稅的消息引發了市場對全球經濟和能源需求的擔憂，原油跌勢更猛，一路挫至今年 6 月以來最低點。

Fed 週三宣布降息也同時示意，未來可能不如交易員預期那樣積極行動，因為 Fed 不會進一步降息後，美元走強到 2 年高點，全面壓低美元計價的商品價格。

週四下午，川普在推特上宣布，他計畫對「中國進口至美國的剩餘 3000 億美元貨品和產品徵收 10% 關稅。」

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「經濟成長放緩的看法可能也不利石油成長，尤其是美國打算對中國進口貨品加徵關稅，這削弱了市場對原油的信心。」

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4.63 美元或 7.9%，收每桶 53.95 美元，根據道瓊市場數據，為最前月契約自 2015 年 2 月 4 日以來最大單日跌幅，且為今年 6 月 19 日以來最低收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4.55 美元或 7%，收每桶 60.50 美元，為最前月契約 7 週左右最低收盤價。

美元影響

施耐德電氣資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三表示「此回降息並非開啟一場延長的降息週期」，此言論最終帶給美元支撐力，使石油在內的美元計價的商品市場承壓。然而，美元週四最終棄守漲勢，原油期貨市場收盤時，ICE 美元指數下降 0.1%。

需求 & 供應

Steeves 表示，製造業報告令人失望，「這破壞了美國庫存再次平衡的想法，且上週美國原油產量回升至接近史上單週新高記錄。」

週四 Caixin Media 和研究公司 Markit 的數據顯示，Caixin 中國製造業採購經理人指數 (PMI) 7 月份自前月的 49.4 上升至 49.9，但仍屬於產業活動萎縮的領域。

然而，資本經濟公司的首席商品經濟學家 Caroline Bain 週四報告指出，這樣的數據「符合經濟活動再度放緩的情形，而這將是讓今年稍晚商品價格承壓的關鍵因素。」

美國 ISM 的 7 月份製造業指數下降至 51.2%，為 2016 年 8 月以來最低數值。週四另一份數據顯示，單週請領失業救濟金人數增加，且 6 月建築支出下降。

然而，德銀分析師 Carsten Fritsch 還是認為，石油市場的基本面仍支撐油價上漲，他指出 EIA 週三報告，上週美國原油庫存進一步下降 850 萬桶，連續 7 週下降 (但該數據可能受颶風巴里影響)，此外，OPEC 也持續減產，保持供應緊張的跡象。路透社調查顯示，OPEC 7 月份產量僅 2942 萬桶 / 日，為 8 年低點。

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.1 美分或 1.4%，收每百萬 Btu 2.202 美元。

EIA 週四公布上週天然氣庫存增加 650 億立方英呎。S&P Global Platts 調查顯示，分析師估計上週庫存增加 520 億立方英呎。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 11.3 美分或 6.1%，收每加侖 1.7499 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 11.8 美分或 6%，收每加侖 1.8529 美元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>