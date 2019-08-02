在聯準會鷹式降息、美國總統川普對中國祭出新關稅之後，美國投資者對通膨的預期嚴重受挫，下跌至近兩個月的新低點。

根據 Tradeweb 與 Refinitiv 數據來看，美國抗通膨債券 (TIPS) 與美國十年期公債殖利率間利差，下降 8 點至 1.691%。美國 10 年期平衡通貨膨脹率(10-year breakeven rate) 降至 1.682%，5 年期平衡通貨膨脹率也降至 1.47%，雙雙創下 6 月中以來最低。

5 年期平衡通貨膨脹率 (來源: FRED)

TD Securities 資深利率分析師 Gennadiy Goldberg 認為，這樣的現象顯示，投資人很失望。由於聯準會暗示，這次降息並非打開連續降息的大門，投資人不認為聯準會降息一碼，對市場與通膨會帶來激勵效果。

此外，分析師認為，川普對於中國進口商品最新增加的關稅威脅，進一步削減了美國投資人信心，認為美國境內的通膨水準，可能很難達到聯準會 2% 的目標。

法國興業銀行利率策略主管 Subadra Rajappa 表示​​，儘管中美仍在協商當中，但川普的新關稅措施，為全球的經濟與通膨前景帶來更多不確定性，TIPS 投資人對於美國未來通膨的更加擔憂。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>