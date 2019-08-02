為協助學校有效防制新興毒品濫用的威脅，教育部國教署在7月31日至8月2日舉行防制學生藥物濫用工作坊，邀請各專家傳授經驗，讓高中職輔導老師和專業輔導人員共同擔任學生「守護天使」，幫助學生遠離毒品的誘惑與危害。

根據國家衛生研究院調查，青少年首次吸毒原因以「受同儕影響」及「好奇誤用」佔8成以上，毒品新興包裝及侵入校園手法也層出不窮，為打破以往僅學務人員宣傳防制學生藥物濫用知能的侷限，國教署委請西螺農工舉行「反毒・愛很大」防制學生藥物濫用工作坊，預計邀請80位全國高中職輔導教師及專業輔導人員參加，強化防制學生藥物濫用輔導專業知能，共同擔任學生的「守護天使」。

國教署學生事務及校園安全組組長林良慶表示，以往學校單向傳遞防制學生藥物濫用知能的宣導方式，除了難以與學校第一線實務工作同仁產生共鳴，僅有學務人員單一領域的狀況，人力上顯得單打獨鬥。校園中每位輔導教師都是學生的守護天使，也是防制學生藥物濫用的重要力量。國教署配合行政院「新世代反毒策略行動綱領」指導，改以「跨專業網絡之認識與合作」為主軸，用認識資源、對話互動、充分討論、經驗交流的研討方式，盼進一步強化輔導人員相關知能。

此次課程由台師大教育與心理輔導學系教授王麗斐規劃，並邀集相關領域實務經驗的學者與專家共商課程編排與實施方式。授課師資方面，為提供學員跨領域專業網絡資源與實務工作經驗，邀請反毒績優教官、法院主任調查保護官、毒品防制局、心理諮商師及精神科醫師代表，就相關跨領域專業網絡資源面向與學員進行議題交流。

國教署強調，校園反毒教育刻不容緩，更是長期的挑戰。透過持續辦理反毒增能研習活動，強化第一線教育輔導人員拒毒識毒能力，在面對藥物濫用學生時，能提供適切的輔導諮商服務，運用跨域合作機制與資源，共同幫助孩子快樂成長，遠離毒品誘惑。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995