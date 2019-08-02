中國大陸在 7 月 31 日突然宣佈，自 8 月 1 日起暫停 47 個城市居民赴台自由行，不少大陸網友在微博哀嚎，直說「晴天霹靂」，蔡英文總統也迅速做出反應，指責大陸用「政治操作」衝擊兩岸民間交流。對此，大陸官媒《環球網》撰文反擊，稱「蔡英文當局需負全責」，大陸外交部發言人華春瑩也表示，「歷史將會證明，誰在正確的一邊，誰犯了錯誤。」

中國大陸外交部發言人華春瑩在 8 月 1 日的例行記者會中，有記者針對「台灣地區領導人蔡英文表示，有關暫停大陸居民赴台個人遊試點的做法是一個錯誤」提問，詢問官方的看法。華春瑩表示，「首先我想說關於兩岸事務請你去向國台辦詢問，但是對於你說到的具體某些台灣方面人士的言論，我想說，歷史將會證明，誰在正確的一邊，誰犯了錯誤。」

此外，斐濟政府近日勒令台灣駐斐商務代表團更名為台北駐斐濟商務辦事處，摘除含有原名稱的名牌，並沒收使用的外交車牌，目前台灣所有非邦交國的駐館名稱中，都已經沒有了中華民國或台灣的字樣。對此，華春瑩也表示，「斐濟政府做了一件非常正確的事」，中方對斐濟政府根據一個中國原則處理涉台問題，表示高度的肯定和讚賞。華春瑩強調，這也再次充分表明，堅持一個中國原則是國際社會人心所向，大勢所趨。