許多畢業新鮮人出社會，都希望在職場上能夠一展長才，或是學習到更專業的知識。日前就一名剛出社會的新鮮人，於網上感嘆自己已入職一個多月，但每天都閒閒沒事做，也沒有工作指派，不過自己的主管卻天天加班，讓他相當無奈。

日前批踢踢 WomenTalk 版上，有網友表示自己是大學剛畢業的社會新鮮人，畢業後到某公司擔任行政助理的職務，目前已經滿 1 個月了，但他直言自己工作總是在滑手機，回想一整天也不知道自己到底做了什麼，甚至表示並不是自己不想工作，是主管也無意分配工作給他，

他也表示，主管寧願自行加班，也沒有給他工作，讓他感嘆「實在很無力，什麼也沒有學到，沒有進步，就別說自己能在工作上得到什麼成就感了」最後更無奈直言「好想做一些更有意義的事，但其實也想不到自己能做什麼」。

文章一曝光後，立馬引起相當多人討論，對此就有前輩現身表示「通常主管不太會讓剛進公司的員工馬上就操好、操滿，畢竟主管也不太希望剛到職的新人沒多久就辭職，因此一開始沒什麼工作量算正常的！真正會開始感到工作量上升大概會落在第三個月吧！這時候就會發現想準時下班真的沒這麼容易了，同事都在加班你大概也不太敢提早走」。

對此，也有許多人紛紛附和，直言「通常自覺過太爽後就會開始忙碌到厭世」、「可能還在蜜月期，好好享受吧」、「之後幾個月開始就忙到懷疑人生 好好珍惜耍廢的日子，順便這段時間多學點辦公室技能」、「如果公司規模小但處理事多，就算是行政助理也很忙好嗎」。（編輯：陳雅雲）