▲日圓兌新台幣換匯價重回0.28字頭，不過，專家提醒，由於日本即將迎來10天連假，要提防日圓重演閃崩事件。（圖／NOWnews資料照）
▲美中貿易戰升溫、日圓飆升，使消費者赴日旅遊，等於1迪士尼門票、3拉麵全沒了。（圖／NOWnews資料照）

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現在正值暑假旺季，出國旅遊的人很多，但到日本旅遊的哈日族又要傷心一波了！因為美國總統川普宣布對中國進口商品加徵10%關稅。消息一出，今（2）日日圓兌新台幣來到0.2963，創下近33個月新高，若今天要換5萬台幣，較今年低點少換了10511日圓，等於赴日旅遊得少買一張迪士尼門票，與少吃3碗拉麵。

美中貿易戰升溫，再上日本宣布將南韓自出口優惠白名單中剃除，還有北韓又試射不明飛行物，讓全球緊張情勢升高，推升避險商品，日圓兌美元大漲，日圓兌美元來到107日圓，而根據台銀現金匯價，今日日圓兌新台幣來到0.2963，創下近33個月新高。

日圓兌新台幣來到0.2963，等於新台幣1元只能換到3.374元，如果換5萬台幣，今天只能換到16萬8700日圓。較今年3月4日低點，日圓兌新台幣0.279，當時可換到17萬9211日圓，兩相比較等於少換了10511日圓。

今年高低點一比，少換的10511日圓，約新台幣3115元，等於一張日本東京迪士尼全票（7400日圓）飛了之外，還少吃3碗拉麵（以一碗拉麵890日圓計算）。或是等於一張日本東京迪士尼全票飛了，再少去3次東京晴空塔天望回廊（以平日普通券1000日圓計算）。

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