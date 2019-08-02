▲前鴻海董事長郭台銘。（圖／NOWnews資料照片）
▲外媒報導，台灣鴻海集團創辦人郭台銘和日本夏普合資設立的堺顯示器與廣州市政府合資設立的10.5代LCD面板廠，正在尋找買家。（圖／NOWnews資料照片）

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美國加徵中國大陸3000億美元商品10%關稅，美中貿易戰升溫敏感之際，外媒引述消息人士報導，台灣鴻海集團創辦人郭台銘和日本夏普合資設立的堺顯示器（SDP），與廣州市政府合資設立的10.5代LCD面板廠正在尋找買家。為此，鴻海與夏普對市場臆測雙雙不予評論。

由於近年來面板產能過剩，再加上美中貿易戰遲遲無法解決，讓廣州面板廠多次傳出投資不順。如今路透社報導，顯示器面板需求持續下滑，因此鴻海考慮出售在廣州即將投產的面板廠，並傳出出價88億美元，約新台幣2759億元。

報導指出，消息人士透露，目前已要求銀行尋找買家，相關協商仍處於初步階段。為此，鴻海回覆路透社的一份書面聲明指出，「作為公司政策的問題，鴻海不會回應市場的傳聞或揣測」而求證夏普，夏普也對市場消息不予置評。

鴻海、夏普2016年底宣布，堺顯示器（SDP）將與廣州市政府合作興建10.5代顯示器全生態產業園區，註冊資本額為人民幣500億元，當年3月1日動土、預計2019年開始量產。

而其實今年初就有日本媒體報導，因為美中貿易戰的不確定性，SDP可能因利用率低而傳出廣州廠要停工，但鴻海當時澄清園區仍正常推展中，曝光設備也將進場。日前（7/31）也舉行該廠首片65吋品點燈儀式，宣告今年9月底量產，主要生產65吋和75吋面板產品。

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