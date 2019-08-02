美國加徵中國大陸3000億美元商品10%關稅，美中貿易戰升溫敏感之際，外媒引述消息人士報導，台灣鴻海集團創辦人郭台銘和日本夏普合資設立的堺顯示器（SDP），與廣州市政府合資設立的10.5代LCD面板廠正在尋找買家。為此，鴻海與夏普對市場臆測雙雙不予評論。

由於近年來面板產能過剩，再加上美中貿易戰遲遲無法解決，讓廣州面板廠多次傳出投資不順。如今路透社報導，顯示器面板需求持續下滑，因此鴻海考慮出售在廣州即將投產的面板廠，並傳出出價88億美元，約新台幣2759億元。

報導指出，消息人士透露，目前已要求銀行尋找買家，相關協商仍處於初步階段。為此，鴻海回覆路透社的一份書面聲明指出，「作為公司政策的問題，鴻海不會回應市場的傳聞或揣測」而求證夏普，夏普也對市場消息不予置評。

鴻海、夏普2016年底宣布，堺顯示器（SDP）將與廣州市政府合作興建10.5代顯示器全生態產業園區，註冊資本額為人民幣500億元，當年3月1日動土、預計2019年開始量產。

而其實今年初就有日本媒體報導，因為美中貿易戰的不確定性，SDP可能因利用率低而傳出廣州廠要停工，但鴻海當時澄清園區仍正常推展中，曝光設備也將進場。日前（7/31）也舉行該廠首片65吋品點燈儀式，宣告今年9月底量產，主要生產65吋和75吋面板產品。