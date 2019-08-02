（中央社台北2日電）立場新聞報導，一群香港航空員工昨天發表公開信，號召航空業響應「反送中」發起的8月5日大罷工，要求港府回應五大訴求，目前已有超過200人參加及連署。

香港蘋果日報報導，當被問到805罷工會否會影響航班運作，消息人士坦言，當日情況沒有人能預料得到，只希望號召更多員工罷工。

一群來自香港航空公司的員工，1日在網路發表「香港航空公司員工致香港人書」，表示他們是服務於不同的工作崗位，有機師，有空服員，有地勤人員，有飛機維修員，有工程師，也有後勤辦公室員工。

公開信稱，雖然他們的工作崗位和職級都不同，但是他們的共通點是熱愛香港，希望一方面本著為乘客提供安全可靠的航空交通服務，同時也希望在這風雨飄搖的暑假，表達他們對最近在香港發生的事件的關注和憤怒，為香港人加油，為公義發聲。

公開信呼籲其他以香港為基地的航空公司以及各個機場服務供應商與他們一起同行，一同為公義，平等以及香港的未來發聲。

公開信最後說：「8月5日，就讓我們一同團結起來，以大罷工的方式參加各區自發組織的遊行集會，將我們香港人打不死的信念繼續向世界傳遞出去，迫令政府馬上回應民間的五大訴求，共同守護香港的未來。」

香港空勤人員總工會上月26日在機場大廳舉行反送中集會，曾吸引上萬人參加，引發外界關切805罷工是否會影響航班運行。

香港空勤人員總工會昨天聲明「全力支持同事響應職工盟8.5罷工呼籲」，強調由於會章限制，沒有足夠時間召開大會討論通過（是否罷工），但「絕對支持及尊重會員參加下周一罷工的權利與自由」。

聲明並呼籲航空公司尊重員工相關權利，不要因員工參加罷工而作出任何阻撓或秋後算帳的行動。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1080802