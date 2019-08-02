夏日午後常常有雷陣雨的情況發生，許多人出門都會必帶一把折疊傘防雨。不過日前網上就驚傳一張照片，只見畫面中有個男的拿著超大尺寸的雨傘擋雨，讓許多網友紛紛讚嘆求團購！

日前臉書社團《爆廢公社》有一名網友貼出照片，表示當天因為外頭下起大雨，許多人也紛紛打開雨傘擋雨，他就看見路上有一名穿著襯衫及長褲的上班族站在路邊的公車停等區，但令人超級在意的是，這名上班族手持著超大 Size 的雨傘，寬大的空間讓他完全不用擔心包包或衣服會沾到雨水，原 PO 也搞笑表示「五百萬的雨傘算什麼…現在都五千萬了」。

照片一曝光後，立馬吸引許多網友討論，甚至有許多人紛紛留言求團購，直言「求這傘的關鍵字」、「這傘太霸氣了，哪有賣想團購」、「我也有一把」。

此外還有專家出來公布這傘的正確名稱，表示「這種傘其實是叫釣魚傘」、「我也有好幾隻，缺點，女生拿有點重，風一來不是雨傘翻，而是我們拿著雨傘一起翻，優點就是真的不會淋到雨」、「之前也有一把，大概 800 元，比想像中還要輕一點，很好用，而且皮鞋不會濕」。

另外還有網友歪樓直言「根本就是行動涼亭」、「颱風來可以直接放風箏了」、「一個人撐起全世界，一陣風帶你看世界」、「根本移動城堡」。（編輯：陳雅雲）