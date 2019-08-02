雨傘
▲日前有網友分享自己在路上遇到的超龐大雨傘，讓許多人紛紛留言在哪買？（合成圖／取自 Pixabay 、爆廢公社臉書）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

夏日午後常常有雷陣雨的情況發生，許多人出門都會必帶一把折疊傘防雨。不過日前網上就驚傳一張照片，只見畫面中有個男的拿著超大尺寸的雨傘擋雨，讓許多網友紛紛讚嘆求團購！

日前臉書社團《爆廢公社》有一名網友貼出照片，表示當天因為外頭下起大雨，許多人也紛紛打開雨傘擋雨，他就看見路上有一名穿著襯衫及長褲的上班族站在路邊的公車停等區，但令人超級在意的是，這名上班族手持著超大 Size 的雨傘，寬大的空間讓他完全不用擔心包包或衣服會沾到雨水，原 PO 也搞笑表示「五百萬的雨傘算什麼…現在都五千萬了」。

▲網友發文分享自己於路上遇到的奇景，立馬引起許多人直言想團購！（圖／取自爆廢公社臉書）

照片一曝光後，立馬吸引許多網友討論，甚至有許多人紛紛留言求團購，直言「求這傘的關鍵字」、「這傘太霸氣了，哪有賣想團購」、「我也有一把」。

此外還有專家出來公布這傘的正確名稱，表示「這種傘其實是叫釣魚傘」、「我也有好幾隻，缺點，女生拿有點重，風一來不是雨傘翻，而是我們拿著雨傘一起翻，優點就是真的不會淋到雨」、「之前也有一把，大概 800 元，比想像中還要輕一點，很好用，而且皮鞋不會濕」。

▲這把傘的龐大體型，紛紛吸引許多人想購買。（圖／取自爆廢公社臉書）

另外還有網友歪樓直言「根本就是行動涼亭」、「颱風來可以直接放風箏了」、「一個人撐起全世界，一陣風帶你看世界」、「根本移動城堡」。（編輯：陳雅雲）

相關文章

大雨特報

快訊／桃園以南防午後雷陣雨　15縣市發布大雨特報

冷氣

大逆轉？冷氣「24hr不關機」最省電　技師打臉：恐賠更大

天氣高溫炎熱

北北桃高溫飄至36度　第八號颱風「范斯高」最快今生成

更多文章

小尤奈

仙女妹辣穿「蕾絲圍裙」秀雙峰！　萬人暴動：比籃球還大

狠愛演

只會講幹話！狠愛演紅什麼？　粉絲打臉曝「爆紅關鍵」

數學

「8÷2（2+2）」答案是16還是1？　一道數學題眾人全戰翻