為創造跨產業或跨領域創新應用與服務，經濟部工業局攜手DIGI+數位經濟產業推動辦公室、財團法人資訊工業策進會，今(2)日起至4日舉辦「My Day創新生活應用展」，邀請國內外專業人士及一般民眾入場參觀，體驗科技所帶來的便利生活，同時主辦單位亦規劃幼兒童創新體驗課程，帶領孩子玩出創造力。

「創新生活應用展」係以「My Day」一日生活為概念，資策會邀請包含數位內容、體感、智慧物聯等與生活息息相關的廠商共同投入，連續三天打造出8大展區、13項產品展示體驗，包含光影律動體感區、VR登月體驗區、模擬瘦身互動區、物聯網冠軍咖啡區、智能居家展示區、裸眼3D遊戲區、互動音樂階梯區及創新學習區等，提供創新業者產品推廣與行銷的機會，並透過趣味體驗讓民眾對智能科技「更有感」，打造跨域整合、實證應用體驗場域，讓產業「更有勁」。

此次於「My Day創新生活應用展」中，與台灣數位應用多媒體協會合作，特別展出跨界合作的展項，舉例來說，光影律動體感區」為諾亞媒體股份有限公司首次發表之創新服務體驗，結合物聯網、雲數據、傳感技術，透過體感互動、聲光媒體娛樂、沉浸式即時互動，運用智能監測，顯示當前最大心率百分比、消耗卡路里，即時了解運動強度，控制運動風險，透過科技讓運動變得更好玩，讓健康變得更簡單。

為配合人類登月任務50週年，在瑞意創科股份有限公司所規劃的「VR登月體驗區」中，民眾可透過VR沉浸式體感遊戲跟著阿姆斯壯的腳步登陸月球，在想像與知識間自由穿梭、探索學習，體驗後可掃描QRcode即可下載照片進行分享，完成登月壯舉。而「物聯網冠軍咖啡區」則由艾聚普股份有限公司(iDrip)研發，透過全世界第一台AIoT物聯網技術智能咖啡機，擁有雲端智能的專利注水頭，可模擬世界冠軍咖啡師的手沖模式，紀錄溫度、手沖習慣等，模擬世界冠軍咖啡師的手沖模式，享受品味生活無界線。

為鼓勵數位內容產業在臺灣茁壯發展，經濟部工業局致力於整合數位內容產業鏈，打造digiBlock C數位創新基地並聚焦數位內容、體感科技以及智慧物聯等領域，建構有利數位創新的基礎環境，協助業者轉型投入創新科技應用。企盼可以提供業者展示平台與使用者直接互動驗證，發展擴散其所研發之創新產品。