中美貿易戰火持續延燒，美國總統川普宣布對其餘 3,000 億美元中國商品加徵 10% 關稅，並於 9 月 1 日起實施。證券公司 Wedbush 認為，無論將如何應對，對蘋果 (AAPL-US) 來說都是個壞消息，並公布了相關的數據。

總統川普在早些時候無預警宣布對中國價值 3000 億美元的商品加徵 10% 的關稅，儘管尚未公布更多細節，但市場普遍認為蘋果產品都會因此受此影響。

先前美國對中國商品加徵 25% 關稅中並不包含蘋果產品，但如今川普祭出新關稅後，蘋果全系列產品都將包含在內，蘋果即將於秋季推出的新品消費者是否願意買單也還未知，蘋果股價應聲下跌 2.16%。

Wedbush 則表示，如果蘋果選擇吸收關稅，讓美國 iPhone 價格保持不變，那麼將使該公司 2020 年的 EPS 下跌約 4%。相反，如果蘋果選擇通過提高 iPhone 的售價來將成本轉嫁給消費者，那麼估計該公司將在未來一年內減少大約 600-800 萬部 iPhone 的銷售量。

該公司認為，雖然許多美國公司受到這種最新貿易緊張局勢的影響，但蘋果仍是一項重要指標，最新的關稅可能會大幅增加 iPhone 的成本，進而對全球範圍內相關股票和數據帶來影響。

蘋果曾在 6 月份時向美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 致函表示，任何進一步的關稅擴大或加徵都會影響該公司的主要產品，包括 iPhone、iPad 和 Mac。

在先前，有報導指出蘋果考慮在未來三年內將 15-30% 的產能移出中國。而 Wedbush 則認為，蘋果較有可能在未來 18 至 24 個月內，將 5-7% 的 iPhone 產能適度轉移。

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