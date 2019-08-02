時代力量黨主席邱顯智今(2)日證實，他將與民進黨主席卓榮泰會面，主題是2020大選，兩黨合作議題，時間落在下周一或二，邱希望兩黨在價值上對談，包含本土勢力極大化，他也支持蔡英文連任，但時力在新北淡水、高雄鳳山兩選區提名，強碰綠營現任，邱表示會先進行對談，但出戰鳳山的陳惠敏直接對該區立委許智傑開炮，直問許「為什麼可以代表民進黨」。

泛綠陣營著手進行整合，但新北淡水，時代力量推派律師張衞航，將對上民進黨現任立委呂孫綾；高雄鳳山則有高市黨部主任陳惠敏挑戰民進黨現任許智傑，在陳惠敏出席今日記者會時，記者問陳，剛宣布退黨的林昶佐，似乎對黨提名鳳山有疑義，陳惠敏強調，林昶佐也是決策委員，提名這席，他也有簽同意。

「那次提名小組送的時候，昶佐有問會不會難選，我說當然難」，陳惠敏強調，如果時代力量只能在民進黨的艱困選區選，那乾脆宣布自己是北部政黨，「時代力量跟民進黨國家路線一致，但社會公益跟民進黨不一致的時候，我看不出來為什麼時代不能在中南部」。

陳惠敏分析，高雄鳳山的選民自主性很強，在2016選戰時，現任的許智傑大勝對手得票11萬，大勝對手近6萬，但在2018選舉，這區轉而支持韓國瑜，到了今天高雄發起罷韓，竟是鳳山最踴躍，「鳳山自主選民比較多，是時代可以訴求的地方」。

除此，陳惠敏更劍指許智傑，她認為許經營地方有成，但在理念上跟時代力量、甚至民進黨都有相當大的出入，「勞基法，他主張加班無上限，用加班費補底薪；第二，在民進黨鼓勵大家投同婚贊成時，他還是反同婚立場」、「2017年的時候他更說有條件支持九二共識，從國家立場、社會公益、性平，我看不出我為什麼我不能夠在這區，以及他為什麼可以代表民進黨」。