南韓音樂典禮《M2 X Genie Music Awards》（MGMA）昨（1日）圓滿結束，場上聚集多組明星，而7月底推出新專輯回歸樂壇的「怪物新人」ITZY，與師姐TWICE的互動也受人關注，2團不但在彼此表演時應援，謝幕時更相互挽手向粉絲致謝，好感情可見一斑。

ITZY本月推出首張迷你專輯《IT’z ICY》回歸，場上帶來新歌〈ICY〉，師姐TWICE看到師妹表演，比任何人還興奮，尤其Sana、MOMO、志效、娜璉，不但全程跟著唱，副歌時也精準擺出姿勢，看得出對師妹的喜愛；而輪到TWICE表演時，台下的ITZY則是不斷比愛心向師姐示愛，禮志也不斷跳著她們的新歌舞步。

典禮結束後，全部藝人準備謝幕時，Sana就摟著禮志與Lia上台，定延、娜璉更向Lia炫耀她們學會的〈ICY〉舞步，而在Lia跟子瑜講話時，娜璉則一直拍她屁股，從舞台上可發現TWICE對師妹疼愛有加。此外，TWICE典禮上抱走了最暢銷歌手、最佳女團等獎，ITZY也拿到一生只能拿一次的最佳女新人。

▲ITZY、TWICE互動逗趣。（影片擷取自Mera YouTube）

▲ITZY表演時，Sana、MOMO、志效激動跟唱。（影片擷取自TheGsd YouTube）

▲ITZY專心看TWICE表演。（影片擷取自Rock Music YouTube）