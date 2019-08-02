美國對中國祭出第四波關稅政策，目標鎖定手機、筆電等電子產品，安永會計師事務所會計師林宜賢認為，這波貿易戰恐對從事代工的中小型台系供應鏈衝擊最大，由於無力將生產線撤離中國，恐成這波貿易戰最大受害者。

美中日前在上海重啟談判，卻未有實質進展，美國總統川普宣布，9 月起將對中國出口、價值 3000 億美元的商品加徵 10% 關稅，是美中貿易戰開打以來，美國對中國第四度祭出關稅制裁。

林宜賢分析，川普宣布 9 月起對中國出口商品加徵 10% 關稅，極有可能是美國為了貿易談判的最後手段，從第一波的鋼鐵類、第二波半導體與汽車零組件、第三波的高科技產品，到即將啟動的消費性電子類商品，等於全面性的對各類貨品全面開戰。

林宜賢指出，9 月即將啟動的加徵關稅措施，範圍涵蓋蘋果手機、筆記型電腦的商品，等於是將所有商品全面納入，堪稱是貿易戰開打以來，施壓力道最大的一次。

林宜賢表示，事實上，有能力遷廠的台商早在確認第三波關稅清單排除手機與筆電等商品後，早已將生產線撤離中國，也就是說，目前還留在中國的供應鏈廠商，幾乎都是規模較小，沒有能力遷徙、從事代工生產的中小型台商，預料將成第四波關稅戰的受害者。

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